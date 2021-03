Marcel Ciolacu: PSD va depune moţiune de cenzură. Parlamentul nu ar mai reprezenta „voinţa poporului”

de Vladimir Ionescu , 28.3.2021

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu (foto), a declarat că social-democraţii vor depune o moţiune de cenzură în actuala sesiune parlamentară şi a apreciat că, în acest moment, Legislativul „nu mai reprezintă voinţa poporului”.

Pe de altă parte, PSD nu dorește nici să guverneze cu partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ceea ce ar însemna că își propune destrămarea actualei coaliții.

„Vom încerca să strângem cât mai multe semnături. Ar fi o premieră în politica românească, după şase luni de la alegeri, să pice un guvern. De obicei pică la sfârşitul mandatului, dar începe să se creeze o masă critică. De la fiecare moţiune simplă depusă pe fiecare ministru, se strâng mai multe voturi, când vine votul final”, a afirmat liderul social-democrat la Prima TV, citat de Agerpres.

Totuși, PSD nu dorește o guvernare PSD-AUR

Întrebat dacă ia în vedere o eventuală guvernare PSD-AUR, Ciolacu a răspuns: “Dacă ne-am fi dorit acest lucru, am fi putut să forţăm. Majoritatea este una fragilă în Parlament, stă în 10-20 de voturi. Minorităţile sunt 17 voturi. Dacă ne-am fi dorit de la început, am fi făcut anumite demersuri, să încercăm crearea acestei majorităţi. Nu am încercat acest lucru”.

Totodată, Marcel Ciolacu a afirmat că are în vedere un eventual guvern PSD cu un program negociat cu partenerii de coaliţie.

„Eu mi-aş dori să ajungem la putere după ce negociem cu viitorii parteneri un program de guvernare şi priorităţile în care trebuie să se încadreze România şi un guvern normal”, a precizat el, adăugând că nu exclude varianta alegerilor anticipate.

Ciolacu susţine că “dacă mâine ar fi alegeri, Parlamentul ar avea cu totul şi cu totul altă structură”.

“După 90 de zile de la alegeri îl anunţ pe domnul preşedinte Klaus Iohannis că în acest moment Parlamentul nu mai reprezintă voinţa poporului”, a spus preşedintele PSD.