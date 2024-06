Manuela Catrina a demisionat din funcţia de director adjunct al Directoratului pentru Securitate Cibernetică

Manuela Catrina, acuzată recent de fostul ambasador al SUA în România Adrian Zuckerman de relaţii apropiate cu China, demisionează din funcţia de director adjunct al Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică. Ea susține că a luat decizia întrucât în actuală formulă este ”limitată în demersul de punere în practică a proiectelor care contează pentru România”.

Ea mai spune că este şi rămâne înainte de toate un om politic, aşa încât decizia a fost luată cu consultarea colegilor din PSD.

Decizia privind eliberarea sa din funcţie, la cerere, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial.

”Ultimul an jumate a fost intens şi plin, cu multe proiecte realizate în zona securităţii cibernetice, dar cu un consum şi un efort personal mai mult decât e normal. Mulţumesc în primul rând comunităţii de cyber şi partenerilor transatlantici pentru încrederea de a construi împreună. Şi mulţumesc micii dar inimoasei echipe pe care am construit-o şi cu care am făcut de multe ori imposibilul posibil. Am decis să îmi prezint demisia întrucât în actuală formulă sunt limitată în demersul de punere în practică a proiectelor care contează pentru România”, a scris Catrina pe Facebook.

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, a lansat recent o serie de acuzaţii la adresa directorului adjunct al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Manuela Catrina, privind legăturile acesteia cu China, afirmând că se cunoaşte foarte bine că aceasta susţine interesele unor companii chineze precum Huawei sau Lenovo.

Zuckerman a declarat, în cadrul conferinţei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizată de Romanian American Chamber of Commerce – IT Chapter, la sfârşitul lunii mai, că ”persoana care este numărul 2 în DNSC este o susţinătoare a comuniştilor chinezi, susţine Huawei, susţine Lenovo”.

Acuzațiile fostului ambasador

Acesta a subliniat că Directoratul nu poate avea credibilitate în domeniul securităţii cibernetice având în vedere că Manuela Catrina susţine deschis interesele unor companii chineze, despre care se cunoaşte că nu sunt sigure din perspectiva securităţii cibernetice.

”Cele mai multe state europene au interzis Huawei, excepţie făcând Manuela Catrina, care susţine Huawei”, a adăugat fostul ambasador.

Manuela Catrina a fost numită director adjunct al DNSC în decembrie 2022. Anterior, a fost secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor.

Catrina, membru PSD din 1996, a fosf director executiv la Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”.

