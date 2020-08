Ludovic Orban: Guvernul va putea achiziționa o treime din cele 250.000 de tablete promise școlilor / Conducerea Oficiului pentru Achiziții va fi schimbată

de Vladimir Ionescu , 31.8.2020

Guvernul va putea achiziționa doar 70-80.000 de tablete, din cele 250.000 promise elevilor pentru noul an școlar, a anunțat premierul Ludovic Orban.

Premierul a precizat că licitația derulată prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate nu poate fi încheiată, motiv pentru care va demite conducerea acestei instituții.

”Nu vom putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete. Achiziția e la ONAC. Vom schimba conducerea”, a declarat Orban, duminică, la B1 TV.

”Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor”, a declarat premierul.

Ludovic Orban a precizat că executivul va deconta autorităților locale sau școlilor orice achiziție, existând un buget de o sută de milioane de euro pentru circa 500.000 de tablete. De asemenea, mai există un buget de 50 de milioane de euro pentru materiale și echipamente de protecție în școli, pe care executivul le poate deconta autorităților locale.

Cele 250.000 de tablete necesare trecerii la sistemul online de educaţie nu vor ajunge în şcoli până la data de 10 septembrie, aşa cum şi-a propus Guvernul, întrucât procedura de licitaţie nu a fost gestionată eficient, a declarat, joi, Marian Murguleţ, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, responsabil cu Tehnologia Informaţiei.