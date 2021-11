Listarea la Bursa NYC evaluează Rivian Automotive la 91 de miliarde de dolari

Acţiunile companiei de automobile electrice Rivian Automotive au crescut miercuri cu peste 26% la Bursa din New York, transmite CNBC citat de News.ro.

Rivian a stabilit marţi seară preţul acţiunilor din prima sa ofertă publică la 78 de dolari per unitate, peste intervalul anunţat de 72,074 dolari pe unitate.

Acţiunile au început tranzacţionarea la nivelul de 106,75 dolari pe unitate, conferind companiei o evaluare de 91 de miliarde de dolari, superioară evaluărilor Ford (77 de miliarde de dolari) şi General Motors (87 miliarde de dolari).

Rivian, care este susţinută de Amazon și de Ford, a atras un interes mare din partea investitorilor care vor să profite de piaţa vehiculelor electrice care se dezvoltă rapid.

Dar compania trebuie încă să îşi stabilească un model de afaceri şi anticipează venituri de până la 1 milion de dolari în trimestrul al treilea.

Participaţia de 20% deţinută de Amazon la Rivian valorează acum circa 17 miliarde de dolari, iar cea de 12% a Ford – peste 10 miliarde de dolari.

Amazon a anunţat în septembrie că investiţiile sale în acţiuni, inclusiv în Rivian, valorează 3,8 miliarde de dolari. Două luni mai târziu, doar participaţia la Rivian valorează de cinci ori mai mult în urma listării.

Amazon a comandat 100.000 de vehicule Rivian care vor fi livrate până în 2030. Companiile intenţionează să aibă în circulaţie 10.000 de vehicule pentru livrări cel mai devreme anul viitor.

În afara flotei de business, Rivian a devansat Tesla, GM şi Ford cu un vehicul pickup integral electric, R1T. Compania intenţionează să lanseze în decembrie un SUV electric cu şapte locuri, R1S.

Directorul general al Rivian, RJ Scaringe, care deţine un titlu de doctorat din partea Sloan Automotive Laboratory, de la Massachusetts Institute of Technology, a fondat Rivian în 2009.



Sediul companiei este în Irvine, California, iar fabrica de asamblare este în Normal, Illinois.

Compania spune că fabrica sa din Illinois are capacitatea de a produce până la 150.000 de vehicule pe an. Aproximativ 65.000 dintre acestea ar trebui să fie camionete şi SUV-uri R1T, iar aproximativ 85.000 ar trebui să fie camionete pentru livrări comerciale RCV ale companiei, a spus Rivian în documentele financiare. Rivian a declarat că are un stoc de comenzi anticipate pentru 55.400 de vehicule R1T şi R1S, de la clienţii din America de Nord, şi că intenţionează să le livreze până la sfârşitul anului 2023.