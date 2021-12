Startup-urile locale de tehnologie recunoscute în cadrul competiției Deloitte Technology Fast 50, care au înregistrat creștere accelerată în perioada 2018-2020, au început deja să-și pună în aplicare planurile de extindere pe piețele internaționale, au declarat reprezentanții DRUID și FintechOS, laureați la categoria Growth Stars, în cadrul videoconferinței „Startup-urile locale de tehnologie recunoscute la nivel regional – care este rețeta succesului?”, organizate de Deloitte România.

DRUID și FintechOS, recunoscute pentru creșterea organică din ultimii trei ani

Liviu Drăgan, CEO, DRUD, compania specializată în dezvoltarea de asistenți virtuali inteligenți dedicați proceselor complexe din organizații clasată pe primul loc în cadrul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală la categoria Growth Stars, cu o rată de creștere de 6.753% în perioada 2018-2020, a spus în cadrul videoconferinței organizate de Deloitte România:

„DRUID are parteneriate cu peste 100 companii din toată lumea, peste 80 de clienți și peste 60 de angajați, și facilitează aproximativ 21 de milioane de interacțiuni în fiecare lună, înregistrând o creștere de cinci ori a veniturilor lunare recurente față de anul precedent. Datorită rezultatelor excelente înregistrate în 2021, putem spune că suntem pregătiți să oferim soluțiile noastre excepționale pe noi piețe și că investim consistent în tehnologia care ne definește ca lideri al acestui sector de piață”. Rezultatele companiei se datorează oamenilor care și-au dedicat energia misiunii companiei de a oferi fiecărui angajat un asistent virtual, a adăugat Liviu Drăgan.

Pentru FintechOS, startup-ul care creează soluții digitale pentru industria serviciilor financiare și care ocupă locul 16 în categoria Growth Stars, cu o rată de creștere de 715% în perioada 2018-2020, călătoria dezvoltării a început în 2018. Compania a înregistrat o creștere de 450% în ultimul an și și-a extins activitatea pe trei continente – cu clienți și parteneri în 20 de piețe și o echipă de peste 400 de oameni în birourile din New York, Londra, Amsterdam și București.

„Este o recunoaștere incredibilă să facem parte din Deloitte Fast 50 ca una dintre companiile tinere de tehnologie cu cea mai rapidă creștere. Considerăm această nominalizare ca o reflectare a modului diferit prin care FintechOS reușește să ofere soluții reale industriei serviciilor financiare și clienților din alte industrii care fac pasul către încorporarea serviciilor financiare de a-și servi mai bine clienții – fie că ne referim la instituții noi ori existente. Suntem profund angajați să ne continuăm munca cu și mai multă ambiție, dăruire și viziune”, a spus Todi Pruteanu, VP Ecosystems EMEA, FintechOS. Planurile companiei includ expansiunea operațiunilor comerciale și accelerarea investițiilor în tehnologie și soluții alături de partenerii de industrie.

Gama IT, Tapptitude și Wave Studio, recunoscute pentru efectele pozitive asupra societății și mediului de business

„În prezent, soluția informatică medicală ATLAS med, creată de Gama IT, este folosită în peste 40 de spitale și clinici din România, dintre care 33% sunt spitale și clinici private, iar 67%, spitale publice. De asemenea, peste 12.500 de oameni utilizează zilnic soluțiile informatice ale companiei”, a spus în cadrul evenimentului Alexandru Bârsan, Executive Manager, Gama IT, compania specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții IT complexe în domenii precum serviciile medicale (spitale, clinici, laboratoare), sanitar-veterinare și cele destinate siguranței alimentare care a fost recunoscută în cadrul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală la categoria Impact Stars.

„Prin soluțiile informatice pentru managementul spitalelor și laboratoarelor dezvoltate de Gama IT, reușim să aducem informația medicală la îndemâna medicilor într-un timp foarte scurt și să contribuim la transpunerea în practică a conceptului «medicina bazată pe informație», care duce la servicii medicale mai bune pentru fiecare dintre noi”, a adăugat el.

Gabriel Dombri, CEO Tapptitude, startup recunoscut în categoria Impact Stars pentru serviciile de dezvoltare a aplicațiilor mobile pe parcursul fiecărei etape de desfășurare a unui proiect, de la proiectarea aplicațiilor și până la dezvoltarea acestora, consideră că este complicat pentru companiile care oferă servicii să facă dovada efectelor pozitive pe care le produc, însă echipa sa este permanent motivată de însemnătatea produselor pe care le creează.

„Situația companiei noastre se aseamănă cu cea a șerpașilor care împart cu tine greutatea urcușului spre un vârf himalayan: toți aud despre liderii expedițiilor, dar foarte puțini aud despre șerpașii care au fost acolo să-i pregătească de drum și să îi ghideze. E la fel și cu ce facem noi, un product studio: suntem principala echipă de produs pentru startup-uri de renume peste tot în lume, însă vorbim rar despre asta, pentru noi e mai natural să fim lângă partenerii noștri și să ne facem munca. Este un angajament la modestie pe care l-am făcut cu ani în urmă și pe care echipele noastre îl exersează la fiecare sprint, lună după lună, și la fiecare urcuș”, a menționat el în cadrul evenimentului.

Pentru Wave Studio, compania care dezvoltă aplicații mobile și care a creat prima tastatură animată din magazinul Google Play, laureată tot a categoriei speciale Impact Stars în cadrul programului Deloitte Technology Fast 50, produsele pe care le dezvoltă au efecte vizibile asupra a 70 de milioane de utilizatori care au descărcat aplicațiile sale în primele trei trimestre ale anului 2021.



„Datele pentru primele trei trimestre ale anului 2021 sunt cel puțin la fel de bune precum cele înregistrate în 2020, veniturile au crescut cu peste 80% față de aceeași perioadă a anului 2020”, a spus Vlad Andrieș, CEO, Wave Studio, în cadrul evenimentului.

El a mai precizat că startup-ul pe care l-a fondat are o comunitate cristalizată în jurul unei idei contemporane a artei vizuale și plănuiește să modeleze cu ajutorul blockchain Wave Live Wallpapers, una din cele mai populare aplicații din Google Play Store, prin care utilizatorii își pot personaliza fundalul telefonului, într-o platformă prin care să ofere artiștilor designeri o modalitate de a-și monetiza creațiile.