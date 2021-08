„La Transporturi ar fi trebuit să iau bani, nu să dau, dacă e după execuția bugetară” – Florin Cîțu, despre proiectul de rectificare

de Razvan Diaconu , 5.8.2021

Premierul Florin Cîțu este nemulțumit că multe ministere au cerut bani la rectificare deși nu au fost capabile să cheltuiască banii alocați la începutul anului.

”Sunt aproape 20 miliarde lei care nu au fost cheltuite. În acelaşi timp, nu pot să iau în serios propuneri care vin de la ministere, de realocare de 40 miliarde lei când sunt 20 miliarde lei necheltuiţi. Deci de aici încep discuţiile pe rectificarea bugetară”, a anunțat joi premierul, după ședința de guvern.

Premierul Cîțu a dat exemplul Ministerul Transporturilor, acolo unde ”ar fi trebuit să ia bani, nu să dea, dacă ar fi ținut cont de execuția bugetară”. „Nu poţi spune că ai o execuţie foarte bună când ai bani alocaţi şi ai proiect cu execuţie zero în 6 luni de zile”, a completat Florin Cîţu.

Replica premierului vine ca urmare a nemulțumirilor din USR PLUS, după ce ministerul Transporturilor ar urma să primească la rectificare doar 320 de milioane de lei, după ce Cătălin Drulă a solicitat 2,9 miliarde.

Premierul a cerut tuturor miniștrilor să prezinte până la finalul săptămânii execuția la 6 luni. „Cine nu a cheltuit banii până acum, trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să punem bani, să alocăm resurse în buget şi să le ţinem acolo degeaba. Sunt ministere, şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie zero, la ministere la care, am auzit tot pe surse, miniştrii care spun că au o execuţie foarte bună. Nu poţi să spui că ai execuţie bună când ai bani alocaţi şi ai proiecte cu execuţie zero după şase luni de zile”, a avertizat premierul.

Explicația celor 3 miliarde alocate acțiunilor generale ale MF

Florin Cîțu a explicat și motivul pentru care, potrivit draftului de rectificare, a alocat 3 miliarde de lei în bugetul ministerului Finanțelor la capitolul „acțiuni generale”.

„Sunt tot felul de zvonuri aruncate în spațiul public. În ministerul Finanțelor avem cotizația la UE, ajutoare de stat, dobânzi. Eu am încercat să explic ce înseamnă la ministerul Finanțelor „acțiuni generale”. Îmi pare rău să văd că se spune că sunt doar în fondul de rezervă. Nu este adevărată cifra pentru fondul de rezervă”, a precizat premierul.

Întrebat câți din aceste 3 miliarde merg către Fondul de rezervă, premierul a răspuns: „Veți vedea suma când va fi aprobată, este înca în dezbatere, s-a putea să luăm resurse de acoloși să direcționăm în altă parte sau să adăugăm acolo”.