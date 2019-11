Klaus Iohannis: Nu am mai avut vacanțe în ultimii 2 ani, am stat să păzesc țara de PSD

de Vladimir Ionescu , 13.11.2019

În conferința de presă organizată miercuri, la sediul PSD, președintele a fost întrebat despre vacanțele sale și despre imaginea unei zile de muncă la Cotroceni.

Răspunsul președintelui, preluat de Digi24, în legătură cu vacanțele sale:

”E foarte interesant că lumea a urmărit sper, cu drag, că președintele lor poate să rupă câte o zi, câte o sâmbătă, câte o duminică. Am fost plecat în 5 ani în 3 vacanțe.

Poate vă va surprinde, și când am plecat în vacanță o săptămână mi-am luat mapa și pixul și am lucrat. Nu există concediu pentru președinte. Am lucrat pe documente, inclusiv documente scrise. În ultimii 2 ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să păzesc România de PSD-ști.”

Cât despre ziua sa de muncă, Klaus Iohannis a răspuns: ”O săptămână normală de muncă la Cotroceni arată diferit, de la o săptămână la alta. Săptămâna de muncă începe luni și se termină vineri seara, sau sâmbătă. Ziua începe dimineața și uneori se termină la 6 seara, alteori la miezul nopții.”