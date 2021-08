Klaus Iohannis: Ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită de desființare a SIIJ

de Vladimir Ionescu , 4.8.2021

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat, miercuri, nemulţumit că unele reforme nu au fost realizate de coaliţia de guvernare, arătând că aceasta funcţionează, dar nu perfect.

Klaus Iohannis l-a criticat și pe ministrul Justiției, Stelian Ion (foto), despre care a spus că „nu a găsit calea potrivită” pentru desființarea SIIJ.

În practică, nu ministrul Stelian Ion este responsabil de acest eșec, ci UDMR, care a blocat propunerile ministrului Justiției.

„Haideţi să ne amintim cum a apărut această coaliţie şi cum s-au poziţionat unii faţă de alţii cei care sunt acum împreună. Am avut, nu demult, la sfârşitul anului trecut, campanie electorală, şi aproape s-au duelat în public. Vă daţi seama că o astfel de coaliţie are nevoie de timp până se rodează, până când mecanismele funcţionează foarte bine. Şi având în vedere de unde am pornit, pot să spun, da, coaliţia funcţionează, dar nu funcţionează perfect”, a spus președintele.

Klaus Iohannis l-a criticat pe ministrul Justiției în legătură cu desființarea Secției Speciale și modificarea legilor justiției.

„Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei – nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt eu nemulţumit de aceste lucruri şi sunt şi alte şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută. Mai este mult de lucru, dar această formulă eu sunt convins că poate să funcţioneze”, a spus Iohannis.

Cine ar trebui să deconteze întârzierea desființării SIIJ

În discuțiile din Coaliție nu s-a ajuns la un acord privind desființarea Secției pentru Investigarea Infrațiunilor din Justiție. Ministrul Justiției a avansat un proiect, propunând ca dosarele SIIJ să fie mutate la DNA, dar UDMR s-a opus și a cerut ca dosarele SIIJ să fie preluate de Parchetul General.

La acel moment, reacția ministrului Stelian Ion a fost: ”“Coaliţia funcţionează extraordinar de bine, mai puţin capitolul Justiţie. La capitolul Justiţie, PNL, USR PLUS avem aceeaşi opinie, UDMR are altă opinie. Mi se pare total inacceptabil că UDMR nu respectă programul de guvernare, încearcă varianta de a păcăli cumva electoratul în sensul în care ne facem că desfiinţăm SIIJ dar îl refacem în cadrul unei secţii din Parchetul General. Nu ne putem face că respectăm programul de guvernare”.

Comisia de la Veneția a analizat proiectul lui Stelian Ion arătându-se de acord cu proiectul de lege privind desființarea Secției speciale de investigarea a infracțiunilor comise de magistrați (SIIJ), dar a criticat dur amendamentele introduse în Parlament ce acordă o superimunitate judecătorilor și procurorilor.

Proiectului inițiat de Stelian Ion i-au fost adăugate în Camera Deputaților câteva prevederi controversate formulate de deputatul Ionel Stancu, din grupul minorităților, susţinut de UDMR. După ce proiectul a fost trimis la Senat, UDMR a condiționat votul pentru desființarea SIIJ de păstrarea amendamentelor votate la Cameră.