Klaus Iohannis: Fără mine, statul de drept în România s-ar fi rupt

”Am amânat referendumul până când am considerat că produce efecte maximale. Dar, am retrimis legile Justiției în Parlament, la CCR, am cerut și un punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Am reușit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiției. Sigur, legile nu sunt perfecte, sunt în vigoare, au trebuit promulgate pentru că am epuizat instrumentele constituționale. Lucrurile nu se opresc însă aici, voi avea grijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni. Vom repara ce a mai rămas de reparat. Am început campania din 2014 cu promisiune că voi întări statul de drept și voi încuraja lupta anticorupție și m-am ținut de aceste lucruri. Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. ”