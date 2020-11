Japonia derulează primele teste pentru emiterea unei monede digitale

de Raluca Florescu , 19.11.2020

Circa 30 de mari companii japoneze vor demara anul viitor primele teste pentru emiterea unei monede digitale, încercând astfel să promoveze digitalizarea într-una din economiile în care cash-ul este extrem de apreciat, a anunțat joi grupul de companii, potrivit Reuters.

Măsura vine după ce Banca Japoniei de anunțat că va încerca să emită un yen digital, subliniind necesitatea ca Japonia să recupereze o parte din progresele făcute la nivel mondial în tehnologia financiară.

Grupul, din care fac parte cele mai mari trei bănci japoneze, precum și firme de brokeraj, de telecomunicații, utilități și din domeniul comerțului cu amănuntul, va face câteva teste de emitere a unei monede digitale, utilizând o platformă unică de decontare.

„Japonia are multe platforme digitale, însă niciuna dintre ele nu este suficient de mare pentru a concura cu plățile în numerar”, a declarat Hiromi Yamaoka, președintele grupului.

„Ceea ce vrem să facem este să creăm un cadru care să reunească diferite platforme ce sunt compatibile”, a spus Yamaoka. În cadrul testelor, moneda digitală va fi emisă de băncile private, deși nu este exclusă posibilitatea să existe și alte entități emitente.

Tranzacțiile cash, 80% din total, în Japonia

Tranzacțiile fără numerar reprezintă în Japonia 20% din total, mult sub nivelul din Statele Unite și China (45% și, respectiv 70%).

Autoritățile încearcă să promoveze tranzacțiile fără numerar pentru a crește productivitatea. Creșterea plăților online a fost îngreunată în special din cauza inconvenientelor pe care le prezintă plățile digitale. Diferitele platforme digitale sunt incompatibile între ele în Japonia spre deosebire de China, unde există câteva platforme uriașe ce domină piața.

Cele trei mari bănci japoneze – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc și Sumitomo Mitsui Financial Group Inc – și-au lansat fiecare propriile sisteme de plată online.