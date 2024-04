Israelul ar fi decis să riposteze la atacul Iranului: ministrul israelian al Apărării i-a spus şefului Pentagonului că Tel Aviv-ul nu are de ales

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant (foto), i-a comunicat secretarului american al Apărării, Lloyd Austin, într-o convorbire telefonică pe care au avut-o, că Israelul nu are altă opţiune decât să răspundă la atacul cu rachete şi drone lansat de Iran în weekend, relatează Axios, citat de News.ro.

De asemenea, The Wall Street Journal citează oficiali americani şi occidentali care anticipează că Israelul va răspunde rapid la atacul Iranului, posibil chiar luni, scrie The Times of Israel.

Reamintim că șeful forţelor armate iraniene a declarat că atacul întreprins în timpul nopţii împotriva Israelului „şi-a atins toate obiectivele”, precizând totodată că niciun centru urban sau economic nu a fost vizat de dronele şi rachetele iranien. „Operaţiunea ‘Promisiune onestă’ a fost întreprinsă cu succes între ieri (sâmbătă) seara şi această dimineaţă, şi şi-a atins toate obiectivele”, a declarat la televiziune generalul Mohammad Bagheri.

Teheranul a avertizat, de asemnea, că răspunsul la un eventual atac al Israelului va depăși cu mult proporțiile valului de rachete și drone lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Administraţia Biden şi alte câteva ţări occidentale aliate cu Israelul au îndemnat guvernul lui Benjamin Netanyahu să nu se grăbească cu o ripostă împotriva Iranului care ar putea duce la un război regional.

Iranul a lansat aproape 350 de drone de atac şi rachete împotriva Israelului pe 13 aprilie, ca represalii la un atac aerian israelian din 1 aprilie asupra complexului ambasadei sale din Siria, care a ucis un general iranian de rang înalt şi alte persoane.

Majoritatea dronelor şi rachetelor iraniene au fost interceptate în afara spaţiului aerian israelian de către forţele israeliene, americane, britanice, franceze, iordaniene şi saudite, au declarat oficialii.

Decizia Israelului, luată în a doua ședință a Cabinetului de război

Premierul Benjamin Netanyahu a reunit luni din nou Cabinetul de război pentru a discuta despre răspunsul Israelului la atacul Iranului, după ce în prealabil a discutat şi cu liderii opoziţiei, mai puţin cu adversarul său cel mai înverşunat, fostul ministru de externe Yair Lapid.

Postul israelian de ştiri Canal 12 a relatat că au fost discutate mai multe opţiuni, fiecare dintre ele fiind un răspuns „dureros” împotriva Iranului, dar care să nu declanşeze un război regional. Cabinetul de război urmăreşte, de asemenea, să aleagă o reacţie la atacul cu rachete şi drone iranian de sâmbătă seara, care să nu fie blocată de SUA, a precizat televiziunea israeliană.

Discuție între ministrul israelian al Apărării și șeful Pentagonului

Potrivit Axios, ministrul israelian al apărării Gallant i-a spus şefului Pentagonului, duminică, la telefon, că Israelul nu poate permite ca rachete balistice să fie lansate împotriva teritoriului său fără un răspuns. Sursele Axios au spus că Austin i-a transmis lui Gallant un mesaj similar cu cel pe care preşedintele Biden i l-a transmis lui Netanyahu sâmbătă seara, subliniind că Israelul trebuie să facă tot posibilul pentru a evita o nouă escaladare.

„Ai obţinut o victorie. Profită de victorie”, i-a spus Biden lui Netanyahu, avertizând că SUA nu vor sprijini niciun contraatac israelian împotriva Iranului.

Ministerul israelian al Apărării şi Pentagonul au refuzat să comenteze.

Calcule delicate – ce ar presupune un atac

Israelul se confruntă astfel cu o serie de calcule politice din ce în ce mai delicate. Israelul luptă deja pe trei fronturi: în Gaza împotriva Hamas, la graniţa de nord cu Hezbollah şi încearcă să reprime tulburările din Cisiordania. Acum, se află sub presiune pentru a restabili factorul de descurajare cu Iranul, în contextul în care aliaţii îi cer să dea dovadă de reţinere. Factorii de decizie trebuie să găsească un echilibru între nevoia de a proiecta forţă şi dorinţa lor de a menţine un parteneriat strategic fragil împotriva Iranului, care a ajutat Israelul să blocheze atacul în primul rând, notează Wall Street Journal, publicație citată de News.ro.

Atacul de sâmbătă a demonstrat importanţa relaţiei Israelului cu SUA, iar analiştii au declarat că aceasta va fi probabil o componentă cheie a oricărei viitoare acţiuni pe care Israelul o va întreprinde, în timp ce încearcă să profite de sprijinul internaţional pe care l-a declanşat atacul, după săptămâni de critici privind numărul tot mai mare de morţi din Gaza şi refuzul de a accepta o încetare a focului.

Opţiunile Israelului pentru represalii împotriva Iranului includ atacuri cibernetice şi atacuri ţintite asupra unor situri cheie deţinute de stat, cum ar fi infrastructura petrolieră iraniană. În trecut, Israelul a vizat personalul şi infrastructura iraniană legată de programul nuclear iranian fără a-şi asuma responsabilitatea şi ar putea face acest lucru din nou, dar în mod mai deschis, au declarat analiştii. În plus faţă de loviturile directe asupra Iranului, analiştii au declarat că Israelul ar putea răspunde indirect prin lovirea unuia dintre interpuşii Iranului din regiune, mai scrie The Wall Street Journal.

Analiştii au declarat că orice lovitură israeliană asupra principalelor situri nucleare iraniene ar fi puţin probabilă, întrucât acestea se află la mare adâncime în subteran şi pentru a face acest lucru, ar fi nevoie de sprijinul şi ajutorul Washingtonului.

Loviturile asupra unor ţinte militare preselectate în interiorul Iranului, bazate pe informaţii israeliene amănunţite, sunt mai probabile, a declarat Sima Shine, şeful programului pentru Iran de la Institutul pentru Studii de Securitate Naţională. Dar ea s-a arătat sceptică că astfel de represalii vor avea loc pe termen scurt, deoarece şi aici ar fi nevoie de sprijin din partea Washingtonului. Dacă Israelul va riposta, probabil că va evita siturile civile şi economice iraniene, a spus Shine.

De asemenea, Israelul ar putea alege să amâne acţiunea până la un moment ulterior. O opţiune este „‘vom răspunde, dar nu imediat’.

Iranul va da Israelului motive să răspundă şi să riposteze în viitor”, a declarat Ehud Yaari, membru al Institutului de la Washington pentru politica Orientului Apropiat. „Cred că este foarte clar în acest moment că Israelul va trebui să facă ceva în legătură cu Iranul la un moment dat, dar nu acum”, a adăugat el.

