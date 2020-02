Irina Rimes, ambasador onorific al Zilei Brâncuși: ”Probabil că o să postez despre asta, sunt mai mainstream, așa…”

de Razvan Diaconu , 14.2.2020

Irina Rimes a fost desemnată ambasador onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020. Aceasta s-a declarat „foarte bucuroasă” să se alăture proiectului și a precizat că intenționează să folosească instrumente social-media pentru a promova manifestările organizate cu această ocazie.

Ziua Constantin Brâncuși este sărbătorită miercuri, 19 februarie.

„Probabil că o să postez despre asta. O să vorbesc cu oamenii de pe conturile mele despre eveniment. Eu sunt mai mainstream, aşa, de mică am ştiut de Coloana infinitului şi nu înţelegeam de ce se numeşte aşa. Când am văzut-o pentru prima dată am avut impresia că a făcut mereu parte din lumea mea”, a spus artista în conferinţa de presă organizată la Muzeul de Artă.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a explicat, citat de Digi24, că a ales colaborarea cu artista din Republica Moldova pentru a se adresa unui anumit public.

„Simpla prezenţă a ei înseamnă enorm pentru că ne adresăm unui public la care nu ar fi ajuns altfel acest eveniment”, a motivat ministrul Culturii alegerea.

„Nu ştiu dacă sunt neapărat cea mai bună alegere, dar ştiu un lucru sigur şi anume că noi, românii, avem o cultură cu care putem să ne mândrim, pentru că ceea ce avem noi este ceva ce se cam pierde în vest, dacă nu s-a pierdut de tot. Ţara noastră a fost pusă pe harta culturală a Europei de către nişte personalităţi, genii, despre care se vorbeşte de secole, printre care şi Constantin Brâncuşi. Toate aceste mari personalităţi au crescut cu nişte valori cu care creştem şi noi. Îmi place să vorbesc despre aceste valori, pentru că sunt ale noastre şi nu prea întâlnesc lucruri când mă duc pe-afară”, a spus Irina Rimes.

Ministrul Culturii a anunțat că sunt programate mai multe evenimete miercuri, printre care inaugurarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” la Târgu Jiu, iar la Bucureşti este pregătită proiecţia unei holograme 3D, de la ora 19.00, în curtea Muzeului Naţional de Artă.

Potrivit ministrului Culturii, holograma 3D, de şapte metri înălţime, a costat aproximativ 40.000 de euro, banii provenind din sponsorizări.