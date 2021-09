Investițiile nete în economie – majorate cu 17%, dar mai scăzute în industrie și agricultură

de Marin Pana , 29.9.2021

În primul semestru al anului 2021, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat circa 48,5 miliarde lei, valoare mai mare cu 17% comparativ cu S1 2019, potrivit datelor publicate de INS. Ajustarea cu indicele de preț (+5,7%) conduce la un rezultat mai redus în termeni reali (+10,6%) dar mai bun decât performanța economică de ansamblu (+ 6,5%).

Rezultatul pe trimestrul doi al anului curent a fost de 28,35 miliarde lei în termeni nominali ( creștere de 21% față de aceeași perioadă a anului anterior). Chiar și după ajustarea cu indicele de preț utilizat la PIB (8,2%, adică în creștere față de T1 2021) s-a obținut un rezultat în termeni reali mai bun (+12,2%), ceea ce reflectă un trend pozitiv al investițiilor.

Una peste alta, se poate concluziona că s-au făcut eforturi importante pe partea de investiții într-o perioadă în care se revine din pandemie, în ideea de a se obține o recuperare mai rapidă și reluarea creșterii economice pe o structură îmbunătățită pentru micșorarea decalajelor față de Occident.

Totuși, dacă ne uităm în structură, ritmurile de evoluție sectoriale au fost mult mai bune la construcții noi (+15,2) decât la utilaje, inclusiv mijloace de transport (+7,5%), ceea ce restrânge retehnologizarea în favoarea unor lucrări edilitare. Fapt favorabil, ritmul de creștere pe segmentul de alte cheltuieli a fost mai redus (doar +1,5%).

Astfel, pe fondul unui avans bun în volum al investițiilor, rămâne o problemă de structură reducerea marginală de la un nivel relativ scăzut a sumelor alocate pentru noi utilaje în economia națională. Corelat cu scăderea anunțată deja a rezultatelor pe partea de bunuri de capital (-0,2% pe S 1 2021, în pofida revenirii economice de ansamblu), NU avem semne încurajatoare pentru evoluțiile viitoare în materie de competitivitate externă.

În fine, ar fi de semnalat și evoluția în structură a investițiilor făcute pe activități ale economiei naționale. Mai ales în condițiile revenirii economice (+1,6% S1 2021 față de S1 2019), se pot vedea care au fost mutațiile în cadrul diverselor ramuri. Încurajator, sectorul de comerț și servicii a revenit ca pondere ușor sub la nivelul precriză.

Ar putea fi salutată „efervescența” activității din construcții, dacă nu am fi aflat recent că efectul pe avansul PIB de 6,5% în prima jumătate a anului curent a acestui sector majoritar ca investiții a fost egal cu zero, potrivit comunicatului oficial al INS. În schimb, industria care a pierdut peste patru puncte procentuale în doi ani din totalul banilor alocați și nu a revenit decât la nivelul din 2017, a adus totuși, un plus de 1,9 pp la avansul economic. Agricultura a fost și ea în pierdere de interes din partea investitorilor și așteptăm pe S2 să beneficiem de condițiile meteo bune date de Mama Natură pentru a contabiliza plusuri la nivelul PIB.

Astfel, pe fondul reducerii ponderilor în investiții a sectoarelor industrial și agricol (vezi acum corelația cu deficitul comercial record, de aproape 13 miliarde euro după 7 luni din 2021), se poate pune problema ce anume și unde vom mai comercializa în baza noilor investiții RELATIV reduse în sectorul productiv.