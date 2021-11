Între 900 și 4.000 de euro, salariul net în IT

Salariile în IT pleacă de la 900 și pot ajunge şi la 4.000 de euro net/lună, arată o analiză BestJobs publicată vineri de Agerpres.



Conform reprezentanţilor BestJobs, în comparaţie cu datele din ultima jumătate a anului 2020, în acest sector salariile au înregistrat o creştere de 13,4%, deși doar unul din 10 anunţuri disponibile pe platforma de recrutare online din România este pentru domeniul IT.



În prezent, pe platforma online cei mai căutaţi IT-işti au titlul de Programator/Developer/Software Engineer sau Analist IT.



Nivelul salariilor în acest sector variază de la 900 de euro net/lună pentru un programator entry-level până la 1.500 de euro pentru acelaşi post, dar cu experienţă de nivel mediu.



Pe măsură ce nivelul de experienţă creşte, salariul poate ajunge şi la 3.500 de euro pentru un Software Engineer Senior, activitatea poate fi realizată remote, iar cerinţele angajatorilor includ gândire critică şi creativitate în rezolvarea problemelor, capacitatea de a prioritiza sarcinile şi de a-i îndruma pe ceilalţi către cel mai eficient curs al acţiunii, abilitatea de leadership şi perspicacitate în afaceri, abilitatea de a comunica în medii multiculturale, capacitatea de a prelua iniţiativa şi responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.



De asemenea, pentru un Business Support Analyst, salariile pornesc de la 900 – 1.100 de euro net/lună pentru un începător şi ajung până la 2.500 de euro net/lună pentru un specialist cu experienţă.



Potrivit celor mai recente anunţuri publicate pe platforma BestJobs, unul dintre cele mai bine plătite locuri de muncă este pentru un post de Java Developer în cadrul unei companii cu sediul în Germania, ce dezvoltă aplicaţii software pentru clienţi internaţionali. Oferta salarială pentru un senior (cu peste 5 ani de experienţă) ajunge la 4.000 de euro net/lună, iar activitatea poate fi făcută de oriunde.