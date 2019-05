Interviu cu Fogh Rasmussen: ”Rolul NATO e să-i țină pe ruși afară, pe americani înăuntru și pe europeni implicați”

de Octavian Manea , 29.5.2019

Textul de mai jos e un șir de fragmente din interviul pe care fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, l-a acordat reviste CRONICILE Curs de guvernare – într-un moment în care Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu serioase confruntări politice între aliați.

Pe fondul agresivității Rusiei la Marea Neagră, a ascensiunii militare a Chinei și a derapajelor celui de-al doilea mare membru NATO (Turcia lui Erdogan), problema unei armate europene dezbină Vestul.

Textul integral a apărut în revista CRONICILE (exclusiv print), apărută sub schița din perspectivă istorică a momentului pe care-l trăim: ”Cum își petrece România ora ei astrală”.

(Redacția)

***

Actul fondator NATO-Rusia nu mai e valabil: e o altă conjuncutră decât cea în care a fost semnat;

America first pe de o parte, și North Stream II pe de altă parte, au slăbit forța politică a Alianței;

în următoarele luni și în următorii ani, NATO se va întări la Marea Neagră – intențiile Rusiei sunt acum evidente;

autocrațiile de tipul Chinei pot fi contrabalansate de o înțelegere a democrațiilor autentice:

Sunt câteva idei pe care le emite, prin intermediul CRONICILOR Curs de Guvernare, Anders Fogh Rasmussen – fostul secretar general al NATO, adică omul care are una din cele mai bune perspective ale Alianței, obțintuă în chiar momentul complext al reaprinderii Războiului Rece.

*

CRONICILE:

Care este viitorul relației transatlantice într-un moment în care atitudini de tip “America first”, dar tot mai mult și “Europa în primul rând” par să devină noua normalitate?

Anders Fogh Rasmussen :

Cooperarea transatlantică se află la un minim istoric, în parte datorită politicilor de tip Nord Stream 2.

Sper să realizăm că încă avem valori și interese comune și că fragmentarea relației transatlantice este doar în beneficiul autocraților și dictatorilor.

Provocările de astăzi sunt în parte create de politicile europene de tipul Nord Stream 2, în parte de atitudinea America pe primul loc care amenință să izoleze Washingtonul și să diminueze influența globală a Statelor Unite.

CRONICILE:

Primul secretar general al Alianței, Lordul Ismay, definea rațiunea de a fi a NATO drept “ keeping the Russians out, the Americans in and the Germans down “. Cum vedeti rolul NATO la 70 de ani de la formarea sa?

Anders Fogh Rasmussen:

Daca ar fi să formulez în același fel aș rezuma rolul NATO în “a-i ține pe ruși afară, pe americani înăuntru și pe europeni implicați.” Astfel văd rolul Alianței astăzi.

(…………)

CRONICILE:

Care sunt consecințele acțiunilor unui președinte american reticent față de articolul 5 și care pare să pună la îndoială voința de a apăra un stat membru precum Muntenegru?

Anders Fogh Rasmussen :

Aș formula în acest fel:

Din punct de vedere militar NATO s-a consolidat în ultimii ani. Dar din punct de vedere politic NATO a fost slăbită.

De fapt NATO este mai puternică pe fondul amplificării investițiilor în apărare făcute de statele europene începând cu 2014. În același timp, NATO a fost întărită și de faptul că aliații europeni împreuna cu Statele Unite au desfășurat trupe pentru a consolida apărarea teritorială în partea de Est a alianței. Din această perspectivă, astfel de tendințe arată că ne îndreptăm în direcția potrivită.

Dar din punct de vedere politic alianța a fost slăbită de declarațiile nechibzuite ale președintelui Statelor Unite care și-a exprimat îndoiala față de angajamentul său pentru articolul 5.

Este un mesaj periculos pentru ca i-ar putea tenta pe Putin și pe alți autocrați să testeteze determinarea noastră. Totuși cred că în cele din urmă dacă Rusia ar ataca un stat NATO, în acel moment alianța ar reacționa cu determinare și decisiv.

CRONICILE:

A venit momentul pentru o prezență mai amplă a NATO la Marea Neagră? După 2014 accentul s-a pus în principal pe partea nordică a flancului estic.

Anders Fogh Rasmussen :

În opinia mea nu există nicio îndoială că Marea Neagra va juca un rol tot mai pregnant în viitor. Este un spațiu care devine tot mai mult o zonă de interes pentru Rusia și acest lucru este demonstrat și demersul început de anexare a Mării Azov la sfârșitul anului trecut.

NATO a început să organizeze misiuni de antrenament și patrulare în Marea neagra. Cred că prezența în Marea Neagră va continua să fie consolidata in lunile si anii următori.

CRONICILE:

A venit timpul să mergem dincolo de Actul Fondator NATO-Rusia în direcția dislocării de forțe semnificative permanente în Est?

Anders Fogh Rasmussen :

Trebuie să ținem cont de următorul lucru: Actul Fondator NATO-Rusia a fost adoptat în 1997 într-un mediu de securitate foarte diferit.

Declarațiile cuprinse în Actul Fondator NATO-Rusia sunt în mod cert fundamentate în mediul de securitate predominant la acel moment – o vreme în care consideram și vedeam Rusia ca partener. Astăzi trebuie să realizăm că Rusia nu este partener, ci un adversar strategic.

În plus, Rusia este cea care a încalcat prima Actul Fondator NATO-Rusia, nu NATO. Există un argument solid pentru o prezență permanentă în Europa Centrală în direcția propusă de Polonia, dar o astfel de măsură ar trebui coordonată la nivelul Alianței.

Totodată, Europa poate adopta măsuri suplimentare pentru apărarea și securizarea flancului estic precum dezvoltarea de capabilități de transport strategic în interiorul teritoriului NATO precum și dezvoltarea unui spațiu Schengen militar pentru a putea desfășura forțe mult mai repede. Capacitatea de a ne mobiliza rapid este esențială.

(……………………..)

CRONICILE:

Sunteți îngrijorați de recesiunea democrației în interiorul Alianței, de tendințele illiberale pe care le vedem în țări precum Ungaria și Turcia? Cum pot fi acestea contrabalansate?

Anders Fogh Rasmussen :

Sigur astfel de tendințe sunt îngrijoratoare. În același timp trebuie să fim realiști și să tratăm aceste state membre ca egali, nu să le vorbim de sus pentru că o astfel de atitudine le va îndeparta și mai mult.

În loc să discutăm despre a da Turcia afara din NATO ar trebui să purtăm un dialog cu Ankara. Sunt adeptul continuării dialogului, nu pedepsirii acestor țări.

Orice măsuri punitive ale instituțiilor internaționale vor sfârși prin consolidarea tendințelor autocratice din țările respective.

(…………………..)

***

