Internetul – mare poluator: Este al treilea cel mai mare energofag. Pornografia online poluează cât România

de Vladimir Ionescu , 20.7.2019

Pentru vizionarea conținutului video pornografic pe internet în toată lumea se produce tot atât bioxid de carbon cât într-o țară precum România, potrivit unei analize Neon, citată de Digi24.

Conținutul video trebuie stocat într-un centru de date înainte de a fi adus până la terminalele utilizatorilor (telefon, calculator) prin rețele, proces pentru care se consumă electricitate, a cărei producție generează dioxid de carbon.

Proporția de 27% din producțiile video existente pe internet în întreaga lume, are conținut pornograhic. Astfel s-au produs circa 80 de milioane de tone de bioxid de carbon numai în 2018, potrivit raportului „Clima: folosirea nesustenabilă a conținutului video”, realizat de echipa Maxime Efoui-Hess pentru think thank-ul The Shift Project.

Aceeași cantitate de gaze cu effect de seră este produsă într-un an și într-o țară precum România, și de aproape două ori mai mult decât cea din Suedia, potrivit Global Carbon Atlas.

Comparația pare mai spectaculoasă dacă este folosit termenul porno, dar pentru tot ce este video pe internet se produce, de pildă pentru funcționarea și utilizarea platformelor video tip Netflix, 100 de milioane de tone de bioxid de carbon pe an, adică cu 20 de milioane de tone mai mult decât conținutul porno.

Internetul este al treilea consumator mondial de energie

Anul trecut, numărul utilizatorilor de internet la nivel planetar a crescut cu 9% , iar stocările în „cloud” nu sunt mai puțin poluante, pentru că „norul” este fizic, pe pâmânt, în centre de date, în clădiri uriașe, pline cu servere, a căror ventilație și climatizare consumă foarte multă energie.

Un centru de date de 10.000 de metri pătrați consumă tot atâta electricitate cât un oraș de 50.000 de locuitori timp de o zi.

Dacă Internetul ar fi fost o țară, ar fi al treilea cel mai mare consumator mondial de energie, după China și Statele Unite.

Neon a inventariat și metodele de folosire ecoologică a internetului: