Inteligența artificială în administrație publică. Exemple și beneficii

În ultimii ani, inteligența artificială în administrație publică este din ce în ce mai răspândită, tot mai multe guverne din întreaga lume folosind AI în diferite moduri.

Primele utilizări ale AI în administrația publică

Există numeroase aplicații ale inteligenței artificiale în administrație publică. AI poate fi folosită pentru a atinge obiectivele diferitelor politici publice (în domenii precum serviciile de urgență, sănătatea sau protecția socială), precum și pentru a ajuta publicul să interacționeze cu Guvernul (de pildă, prin utilizarea asistenților virtuali), potrivit Wikipedia.org.

Deși inteligența artificială în administrație publică a luat avânt în ultimii ani, folosirea acesteia în sectorul public nu este ceva complet nou. Potrivit autoarei Hila Mehr de la Centrul Ash pentru guvernare Democratică și Inovație de la Universitatea Harvard, încă de la sfârșitul anilor 1990 poșta din SUA a folosit metode automate pentru a recunoaște scrisul de mână de pe plicuri pentru a putea direcționa automat scrisorile.

Inteligența artificială în administrație publică – ce probleme poate rezolva AI

În lucrarea „Artificial Intelligence for Citizen Services and Government”, Hila Mehr arată că 6 tipuri de probleme ce țin de administrația publică sunt adecvate pentru a fi rezolvate de inteligența artificială:

1. Alocarea resurselor (ca de exemplu acolo unde este nevoie de finalizarea mai rapidă a sarcinilor);

2. Seturi mari de date (inteligența artificială poate ajuta acolo unde volumul de date este prea mare pentru ca angajații să fie eficienți, precum și acolo unde seturi de date ar putea fi combinate pentru a oferi o perspectivă mai bună asupra problemelor de rezolvat);

3. Lipsa experților poate fi suplinită de AI;

4. Alcătuirea de scenarii pentru viitor pe baza datelor istorice;

5. Rezolvarea unor sarcini repetitive;

6. Date diverse (folosirea AI acolo unde datele iau forme diverse – vizuale și lingvistice – și este nevoie de rezumate în mod regulat).

Inteligența artificială în administrație publică – utilizări

Utilizările inteligenței artificiale în administrație publică pot fi împărțite în 3 categorii distincte: cele care contribuie la atingerea obiectivelor politicilor publice, acelea care sprijină interacțiunile publice cu Guvernul și alte utilizări, mai notează Wikipedia.org.

Inteligența artificială în administrație publică – exemple de sarcini îndeplinite de AI

Iată câteva exemple de moduri în care AI ajută la atingerea obiectivelor politicilor publice:

primirea de indemnizații de șomaj, deces sau naștere, precum și de pensii, aproape imediat, într-un mod automatizat (fără a necesita vreo acțiune din partea cetățelor)

furnizarea de servicii de asigurări sociale

clasificarea apelurilor la 112 în funcție de gradul de urgență

detectarea și prevenirea răspândirii bolilor

asistarea funcționarilor publici în efectuarea plăților sociale

monitorizarea social media pentru feedback cu privire la politicile publice

monitorizarea rețelelor de socializare pentru a identifica situațiile de urgență

identificarea încălcărilor din domeniul reglementărilor sanitare

oferirea de educație personalizată studenților

AI în interacțiunea guvern – cetățeni

În ceea ce privește sprijinirea interacțiunilor publice cu Guvernul, inteligența artificială poate fi utilizată pentru a-i ajuta pe membrii publicului să interacționeze cu Guvernul și să acceseze serviciile publice. Astfel, inteligența artificială în administrație publică poate:

să răspundă la întrebări folosind asistenți virtuali sau chatbot-uri

să direcționeze întrebările către zona corespunzătoare din cadrul Guvernului

să completeze formulare

să caute în interiorul documentelor

să programeze întâlniri

Inteligența artificială în administrație publică – exemple de chatbot

Iată două exemple de asistenți virtuali sau chatbot-uri folosite în administrație publică:

Începând din 2016, Fiscul din Australia are un asistent virutal pe site-ul său, numit Alex. Acesta poate să răspundă la peste 500 de întrebări, iar până la data de 30 iunie 2017 participase la peste 1,5 milioane de conversații, rezvolvând peste 81% din problemele contribuabililor la primul contact.

Tot în Australia, Departamentul pentru servicii Sociale folosește asistenți virtuali pe site-ul său, care răspund la întrebările internauților. Începând din decembrie 2018, un asistent virtual numit Sam poate răspunde la întrebări generale despre familie, joburile disponibile, plățile pentru studenți și alte informații conexe.

Inteligența artificială în administrație publică – exemple

Alte exemple de AI în administrația publică sunt oferite în lucrarea „Artificial Intelligence in the Public Sector”, realizat în parteneriat de Banca Mondială, GovTech Global Partnership și guvernele din Austria, Coreea de Sud și Elveția.

În SUA, inteligența artificială a fost utilizată pentru a analiza feedback-ul cetățenilor vizavi de politica Guvernului cu privire la NetNeutrality (acesta se referă la principiul potrivit căruia furnizorii de internet trebuie să trateze în mod egal toți utilizatorii și creatorii de conținut). Au fost analizate 21 de milioane de comentarii.

În Armenia, inteligența artificială a fost folosită pentru a crește de 6 ori veniturile colectate de Fisc. Tehnologiile utilizate pentru implementarea proiectului au fost susținute de Banca Mondială.

AI a fost utilizată în Brazilia în domeniul investigării și prevenirii fraudelor. AI a detectat 500 de firme deținute de funcționari civili care aveau sarcina de a supraveghea aceste societăți. Programul a fost finanțat tot de Banca Mondială.

Inteligența artificială în administrație publică – aplicații

În Marea Britanie, prin procesare automatizată cu ajutorul roboților, au fost analizate 30.000 de solicitări de pensie în 2 săptămâni. Fără AI, sarcina ar fi fost îndeplinită după mai multe mii de ore de lucru, pe parcursul mai multor luni.

În Marea Britanie, AI a ajutat Guvernul să clasifice 2 milioane de pagini web pentru furnizarea de servicii mai centrate pe cetățeni.

AI este folosită în mod curent de diferite autoritățile de reglementare și de instituțiile financiare din diferite țări din lume pentru a urmări fluxurile financiare ilicite, estimate la 80 de miliarde de dolari doar în Africa.

Ce poate face AI în administrație publică

Alte utilizări ale AI în administrație publică:

realizare de traduceri

redactare de documente

interpretare lingvistică

Inteligența artificială în administrație publică poate crește calitatea serviciilor

Potrivit lucrării „Hello, World! Artificial Intelligence and its Use in the Public Sector”, publicată în „OECD Working Papers on Public Governance”, guvernele pot folosi AI:

pentru a concepe politici publice mai bune;

pentru a lua decizii mai bune;

pentru a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii;

pentru a îmbunătăți viteza și calitatea serviciilor publice.

Inteligența artificială în administrație publică – beneficii

Folosirea inteligenței artificiale în administrație publică are numeroase beneficii, ca de exemplu:

1. Creștere a eficienței, ceea ce duce automat la economii de costuri (de exemplu, prin reducerea personalului din anumite depatamente precum front office).

Deloitte a estimat că automatizarea ar putea duce la economii între 3,3 și 41,1 miliarde de dolari pe an în SUA.

2. Prin folosirea AI în administrația publică, angajații pot fi redistribuiți către sarcini mai creative, ca de exemplu cele care necesită gândire laterală sau empatie, și care oferă mai multe satisficații.

3. Reducerea riscului de corupție.

