Institutul Marius Nasta riscă să intre în incapacitate de plată – managerul spitalului

de Vladimir Ionescu , 12.9.2021

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucureşti riscă să intre în incapacitate de plată, după ultimele scumpiri, în special a celor la energie electrică, a declarat duminică managerul Beatrice Mahler (foto).

„Lucrurile nu stau bine în sistemul de sănătate sau aşa cum le văd eu, de la Marius Nasta. Preţurile au crescut şi mai mult dacă vorbim de utilităţi şi spitalele trebuie să le plătească. Nu au venit facturi pe noile tarife, a venit un nou contract de la furnizorul de electricitate care aproape că ne-a dublat preţul. Nu prea avem încotro, trebuie să acceptăm deocamdată pentru că este cel mai mic tarif pe care l-am văzut pe piaţă. (…) De două săptămâni a venit o adresă către Marius Nasta în care eram invitaţi să luăm act de faptul că preţul se duce aproape la dublu la Marius Nasta la energia electrică”, a declarat managerul Institutului Marius Nasta.

Întrebată dacă are resurse pentru a susţine noile scumpiri, Beatrice Mahler a răspuns: „Mă aştept să intru în incapacitate de plată în următoarele două luni la Marius Nasta, pentru că preţurile sunt în creştere”.

Nu va mai putea fi asigurată medicația pentru pacienții cu Covid-19

Institutul mai primeşte doar Remdesivir din medicamentele necesare pentru pacienţii Covid-19, iar pe celelalte trebuie să le achiziționeze din banii primiţi de la Casa de Asigurări de Sănătate, care sunt puţini, spune managerul Beatrice Mahler:

“Marius Nasta trece printr-o situaţie specială, a mai pierdut la contractul cu Casa încă zece milioane de lei anual pentru că avem nişte paturi care au fost suspendate şi sincer când ţi se pune în faţă un contract care are o anumită sumă şi totul în jur explodează ca preţuri, nu prea ai de unde să iei banii. Iar servicii de sănătate într-un spital în care tratezi tuberculoză şi Covid nu poţi să faci suplimentare ca să ai venituri proprii ca să plăteşti aceste cheltuieli”, a declarat Beatrice Mahler, duminică, la Digi24.

Din medicamentele necesare pacienţilor cu noul coronavirus mai primeşte de la Ministerul Sănătăţii doar Remdesivir. “Încă primim Remdesivir, dar celelalte medicamte pentru pacientul Covid trebuie să le achiziţionăm din banii primiţi de la Casă, care sunt foarte puţini. Nu poţi să faci sănătate şi să oferi alimente, condiţii, aparatură, service la aparatură, mentenanţă, personal calificat şi până la urmă tot ceea ce este necesar unui pacient fără să ai bani”, a mai explicat managerul de la Marius Nasta.

Beatrice Mahler a informat Ministerul Sănătăţii despre problemele financiare cu care se confruntă unitatea medicală, dar nu a primit răspuns. “Marius Nasta are dezavantajul că este un spital din subordinea Ministerului Sănătăţii. Celelalte mai au o şansă să primească finanţare de la autoritatea locală. Noi trebuie să ne finanţăm singuri, la Marius Nasta nici măcar factura de utilităţi nu este plătită de nimeni. Noi plătim tot, tot, tot, de la deşeuri la utilităţi ,singuri pentru că nu avem cum să cerem autorităţii locale acest lucru. Am trimis adresă către ministerul Sănătăţii, am informat acest lucru şi nu am primit niciun răspuns”, a declarat Beatrice Mahler.