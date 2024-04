Prețurile la energie și gaze transformă în deflație generală inflația din industria prelucrătoare

Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut cu 6,3%, în luna februarie 2024, comparativ cu luna februarie 2023, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu luna ianuarie, în februarie prețurile producției pe total, piață internă plus externă, au scăzut cu 0,8%. An la an, scăderea prețurilor la poarta fabricii a fost de 6,3%.

Industria extractivă s-a scumpit cu 6,3% în februarie 2024 faţă de februarie 2023 şi cu 0,77% faţă de ianuarie 2024.

La această categorie, cel mai mult s-a ieftinit extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 16,42%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 2,64% faţă de ianuarie 2024.

Cel mai mult s-au scumpit activităţile de servicii anexe extracţiei, cu 13,89%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 1,62% faţă de ianuarie 2024.

Industria prelucrătoare s-a scumpit cu 1,40% în februarie 2024 faţă de februarie 2023 şi cu 0,31% faţă de ianuarie 2024.

La această categorie cel mai mult s-a scumpit repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, cu 23,95%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 0,30% faţă de ianuarie 2024.

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare s-a scumpit cu 17,66%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 3,24% faţă de ianuarie 2024.

Cel mai mult s-a ieftinit fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, cu 20,34%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 0,68% faţă de ianuarie 2024.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a ieftinit cu 21,8%, în februarie 2024 faţă de februarie 2023, şi cu 3,52% faţă de ianuarie 2024.

