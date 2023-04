București – 6 aprilie 2023: Asociația Patronală a Industriei de Software și servicii (ANIS) a organizat miercuri, 5 aprilie 2023, a noua ediție a Galei ANIS, eveniment în cadrul căruia au fost premiați câștigătorii competiției anuale „Premiile de Excelență ale Industriei IT”.

La ediția din acest an au fost înscrise 55 de proiecte, din partea de 32 de companii. Au fost selectate de juriul independent companiile și proiectele care s-au remarcat pe parcursul anului trecut și care au avut un impact deosebit asupra pieței.

„Industria de tehnologie românească este o forță propulsată de inovație, talent și dedicare, după cum am constatat în cei 25 de ani de când ANIS reprezintă interesele companiilor tech. Ne bucură că an de an avem zeci de campioni ai industriei IT, cu zeci de inițiative de impact, inovatoare, care vor să își facă auzită vocea prin intermediul acestei competiții. În fiecare an, misiunea juriului care trebuie să selecteze câștigătorii <Premiilor de Excelență ale Industriei IT> este foarte dificilă. De aceea țin să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, atât companiilor care au aplicat, campionii industriei IT, membrilor juriului dar și echipei ANIS și partenerilor care au susținut Gala ANIS din acest an. Felicităm câștigătorii și le dorim succes pe viitor tuturor companiilor care au participat în acest an la Premii iar pe celelalte le așteptăm să se înscrie la ediția din 2024”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Câștigătorii Premiilor ANIS 2023:

Microsoft România a câștigat premiul pentru Programul Educațional al anului pentru proiectul „IT, My New Career”. Finaliste la această categorie au fost și:

Adservio cu proiectul „Digital Education for Rural Schools”

Ateliere Fără Frontiere cu proiectul „Dăm Click pe România”

Endava a câștigat trofeul la categoria Programul CSR al anului pentru inițiativa „Stronger Together for Ukraine”. Finaliști la această categorie au mai fost:

AROBS Transilvania cu proiectul „Fight for Your Green Cause”

mindit.io cu proiectul „Do Good Program”.

La categoria Start-Up-ul anului, jurații au desemnat drept câștigătoare compania Bright Spaces. Alături de aceasta, printre finaliști s-au numărat:

MedX

Sano-Meter

Trofeul la categoria Proiectul R&D al anului a fost adjudecat de Atta Systems, cu proiectul „Eupnoos”. Finaliști la această categorie au mai fost:

Atos IT Solutions and Services cu „Fully Integrated Cloud Native Security Solution”

METRO.digital cu „Mark down model to tackle the issue of waste from unsold items”.

La categoria Soluția de software outsourcing a anului s-au remarcat două proiecte care au câștigat trofeul la egalitate de puncte: Luxoft România cu „Murex Connectivity” și rinf.tech cu „Digitization of Transportation CCTV Management System”. Au mai fost printre finaliști proiectele:

„Engie” realizat de mReady

„Delivery & Shipment Management Platform” propus de rinf.tech.

La categoria Produsul software al anului trofeul a fost adjudecat de Kinderpedia, compania edtech care dorește să transforme educația cu ajutorul tehnologiei. Finaliste au fost și:

AROBS Transilvania cu „TrackGPS”

Cyscale Systems cu „Cyscale Cloud Platform”.

Trofeul pentru Compania anului a fost adjudecat, la egalitate de puncte de AROBS Transilvania și ZITEC. Ceilalți finaliști au fost:

mindit.io

Seedblink.

Echipa executivă ANIS a decernat două trofee speciale la această ediție a Galei ANIS:

Pentru Contribuția Personală și implicarea în grupurile de lucru ANIS și în mai multe proiecte ale Asociației, Andrei Rădoi (SAP România) a fost recompensat cu un premiu special.

Pentru sprijinul activ și implicarea de-a lungul întregului an în activitatea ANIS, compania beenear a primit trofeul de Membrul ANIS al anului. La această categorie finaliști au fost Adservio și SAP Romania.

Membrii juriului care au desemnat câștigătorii celei de a noua ediții a Galei ANIS au fost:

Mihai Matei – Președinte ANIS

Ionuț Bonoiu – Redactor-șef al Forbes Romania

Mirela Gavra – Fondator The Diplomat

Dan Berteanu – Advisory Board Member Bittnet Group

Radu Burnete – Director Executiv al Confederației Patronale Concordia

Andrei Dudoiu – Managing Partner & President BoD la SeedBlink

Ana Giurcă – Fondator Loginro

Bianca Muntean – Co-fondator Transilvania IT Cluster

Răzvan Rughiniș – Prodecan ACS Universitatea Politehnica București

Adrian Seceleanu – Editor Business Hi Tech Ziarul Financiar

Dan Zaharia – Fondator, Fab Lab Iași

“Premiile de Excelență ale Industriei IT” și Gala ANIS 2023 au fost susținute de Adobe România, Amazon Web Services, VMWare, Vodafone, Mastercard și Domeniile Averești.

***

Despre ANIS

25 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 170 de membri. În cadrul ANIS sunt reprezentate atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Cu o reprezentare de peste 66% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel național și aproximativ 42% din totalul angajaților industriei IT din România, ANIS își mărește an de an amprenta economică în plan local.

Pentru mai multe informații, accesați pagina Asociației – www.anis.ro.