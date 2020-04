În sudul sărac al Italiei se acumulează tensiuni ce pot deveni o bombă socială, avertizează primarii din zonă

de Iulian Soare , 1.4.2020

La începutul restricționării deplasărilor, italienii cântau “Everything will be alright” (Andrà tutto bene) și dansau în balcoane. După trei săptămâni de stat în casă, cântecele s-au oprit, iar nemulțumirile unei mari părți a populației, în special ale locuitorilor din sudul sărac al țării, se acumulează, scrie The Guardian.

Prevenirea revoltelor şi a jafurilor asupra magazinelor în aşa-numitul Mezzogiorno, regiunea subdezvoltată din sudul Italiei, a devenit prioritară pentru guvernul central, scrie și Bloomberg.

În Italia, numărul infectaților a depășit 105.000, iar al deceselor a urcat la aproape 12.500. Doar mai puțin de 16.000 s-au vindecat, conform ultimelor date valabile miercuri.

Ministrul Sănătăţii, Roberto Speranza, a confirmat miercuri, în timpul unei audieri în Senat, că autorităţile vor prelungi măsurile stricte de carantină până pe 13 aprilie, când se încheie sărbătorile pascale la catolici.

“Acum, oamenii se tem mai mult – nu atât de mult de noul virus, cât de sărăcie. Mulți nu au venituri și sunt flămânzi,” a declarat Salvatore Melluso, un preot de la Caritas Diocesana, Napoli.

Sudul sărac a înregistrat mult mai puține cazuri de infectare cu noul coronavirus, comparativ cu nordul bogat al Italiei, dar pandemia a avut un impact mai puternic asupra nivelului de trai.

Tensiuni au apărut în toate regiunile din sudul țării, în Campania, Calabria, Sicilia și Puglia, deja confruntate cu o infracționalitate mare și fiefuri ale unor organizații mafiote celebre în toată lumea.

S-au înmulțit sesizările micilor proprietari de magazine, care au fost forțați să dea alimente pe gratis, iar poliția a fost mobilizată pe străzi, întrucât bandele au început să jefuiască singurele afaceri ce au supraviețuit – magazinele alimentare și farmaciile.

O companie care oferea servicii de feribot a oprit transportul către insulă, inclusiv aprovizionarea vitală cu alimente şi medicamente.

Pe măsură ce epidemia se extinde, oficialii sunt îngrijoraţi că mafia ar putea prelua controlul asupra regiunii. „Trebuie să acţionăm mai repede, mai mult decât rapid“, a declarat pentru „La Stampa“ primarul din Palermo, Leoluca Orlando. „Stresul se poate transforma în violenţă“, a adăugat acesta.

Poliția investighează activitățile unui grup intitulat, pe Facebook, National Revolution, care incită populația să ia cu asalt supermarketurile.

Administrațiile locale, nemulțumite de sumele alocate de guvern

Autoritățile locale critică inerția Guvernului și birocrația, avertizând că nemulțumirile se pot transforma într-o bombă socială. Primăriile vor primi în luna mai 4,3 miliarde de euro, iar alte 400 de milioane de euro vor fi alocate pentru vouchere alimentare.

“Suma este absolut insuficientă,” a aexplicat Salvo Pogliese, primarul Cataniei. “Așteptăm mai mult și sperăm ca guvernul să găsească o soluție. Situația este extrem de delicată și o importantă parte a populației are venituri zero. Cei care trăiau înainte cu demnitate, acum se află în dificultate,” a adăugat el.

„Trebuie să acționăm repede, mai mult decât rapid. Dacă ajutoarele guvernului național și regional sosesc peste 15 zile și sunt necesare încă 15 pentru distribuirea lor, riscăm mult. Anunțul ar fi un bumerang. Disconfortul s-ar transforma în violență”, a declarat și primarul orașului sicilian Palermo, Leoluca Orlando, într-un interviu acordat cotidianului „La Stampa”.

Oficialii se tem că organizațiile mafiote vor face recrutări masive

Oficialii sunt îngrijorați că mafia va profita de sărăcia în creștere și va face recrutări ample. „Organizațiile criminale au o grămadă de bani, iar oamenii ar putea să lucreze pentru ei, fără a se mai putea retrage ulterior”, a declarat, pentru The Guardian, Giovanni Orsina, profesor la Luiss University, din Roma.

Pe de altă parte, impozitele pentru întreprinderile mici au fost doar amânate, însă nu eliminate, ceea ce înseamnă că proprietarii afacerilor ce vor supraviețui vor trebui să găsească bani după încheierea epidemiei. Cei care pot apela la sprijin financiar acuză și ei birocrația ce sufocă procedura.