Gral Medical – 39,8 milioane de euro cifră de afaceri

Gral Medical a înregistrat, în primele zece luni ale anului, o creștere cu 27% a veniturilor, înregistrând o cifră de afaceri de 39.8 milioane euro, scrie Agerpres.

Strategiei companiei s-a focusat pe servicii inovative și pe dezvoltarea unuia dintre cele mai puternice branduri de spitale pe oncologie: OncoFort. În baza acestor rezultate, compania va depăși proiecțiile financiare cu aproximativ 3 millioane euro, având în vedere că veniturile bugetate pentru 2021 au fost de 45 milioane euro.

“Am reușit să obținem aceste rezultate prin îmbinarea a două elemente fundamentale: rentabilizarea centrelor nou deschise și dezvoltarea unor proiecte de nișă în alte regiuni din țară. Este ca o balanță care trebuie ajustată periodic, doar în acest fel am reușit să creăm un echilibru pentru o dezvoltare durabilă.

Dacă se merge prea mult pe prima direcție, compania stagnează ca business și va deveni vulnerabilă la factorii externi, dacă se merge prea mult pe a doua direcție compania va avea probleme cu autofinanțarea și va afecta întreaga companie”, spune Robert Șerban, acționar Gral Medical.

In anul 2021 centrele din provincie au reusit sa obtina cresteri peste media companiei, astfel divizia de laboratoare Gral si centrele OncoFort au reusit cresteri cu 50% fata de anul anterior, devenind astfel un pol important in dezvoltarea companiei. Reteaua de centre OncoFort din cadrul companiei este formata din 5 spitale oncologice, cu o capacitate totala de 120 de paturi, 2 In Bucuresti si cate unul in Pitesti, Ploiesti si Craiova.



Anul acesta, compania Gral Medical a reușit să deschidă două laboratoare noi, unul în Timișoara și unul în Pitești, și 10 centre de recoltare regionale în opt județe: Olt, Vrancea, Argeș, Sibiu, București, Alba, Bacău și Piatra Neamț. Investiția totală s-a ridicat la peste 500.000 de euro.

“Dorim să continuăm extinderea la nivel național și în 2022, iar pentru următorii ani ne-am propus să deschidem centre medicale și în nordul țării. Viziunea noastră este să oferim aceleași servicii de calitate, indiferent de regiune, atât pentru diagnosticul paraclinic cât și pentru tratamentul oncologic”, a explicat Robert Șerban, acționar Gral Medical.