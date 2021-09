Gheorghe CARP, vicepreședintele Comisiei de Sănătate în Senat: Spitalele ar trebui să aibă la dispoziție un fond de dezvoltare, finanțarea după număr de paturi nu e în regulă

de Vladimir Ionescu , 17.9.2021



”Finanțarea după număr de paturi nu e în regulă, dacă te ajută tehnologia și priceperea medicilor, atunci în spital stau pacienții mai puțin… Dacă rămâne finanțarea pe număr de paturi nu vom putea investi în spitale moderne”, afirmă dr. Gheorghe Carp, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate în Senatul României, un om cu îndelungată experiență în management spitalicesc. Vă prezentăm cele mai importante declarații ale sale din cadrul conferinței CursDeGuvernare ”Sănătatea – sursă de competitivitate: Investiția în sistemul sanitar și aportul vieții sănătoase la economie” (14.09.2021).

În opinia lui Gheorghe Carp, spitalele ar trebui să aibe la dispoziție un fond de dezvoltare, care să le permită schimbarea aparaturii la 5 ani.

”Domeniul investițiilor în sănătate e foarte important. Finanțările la Oradea au fost axate doar spre dezvoltare, văd că în alte locuri se finanțează diverse, mai puțin dezvoltare. Noi am avut și oportunitatea finanțărilor transfrontaliere, dar multiple- și de la UE, și de la MS, și local. Ne-a mai ajutat strategia municipalității de a face studiile de fezabilitate, am avut întotdeauna un stoc de astfel de studii și am putut să lucrăm rapid”, explică senatorul Gheorghe Carp.

