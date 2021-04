Germania va susţine România în procesul de aderare la OCDE – Ministrul român de Finanțe

Ministrul german al Finanţelor, Olaf Scholz (foto), şi-a exprimat susţinerea pentru ca România să primească invitaţia de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor din România, Alexandru Nazare.

Prezentăm integral mesajul ministrului Alexandru Nazare:

Am discutat joi seară, pentru a doua oară de la începutul anului, cu ministrul german de finanțe, dl. Olaf Scholz despre stadiul implementării PNRR, precum și despre perspectiva economiilor europene în acest an, care stă în continuare sub semnul pandemiei Covid-19. Totodată, am reiterat solicitarea de sprijin în vederea aderării României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Consider că am făcut progrese semnificative și că suntem într-un stadiu avansat în ceea ce privește procesul de aderare, care trebuie să vină ca o recunoaștere clară a eforturilor României de până acum și sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.

M-a bucurat să constat că poziția ministrului german de finanțe este una pozitivă față de eforturile Românei din ultima perioadă, exprimându-și susținerea pentru țara noastră în vederea obținerii invitației de aderare la OCDE.

Totodată, dl. Olaf Scholz a menționat că statele membre trebuie să ratifice cât mai curând deciziile privind sistemul de resurse proprii în vederea accelerării procesului de operaționalizare a Mecanismului de Redresare și Reziliență la nivelul UE.