Germania / Partidele extremiste încearcă să profite de protestele fermierilor

Pe măsură ce fermierii din Germania blochează drumurile din cauza planificatei reduceri a subvențiilor, se înmulțesc relatările despre grupuri neo-naziste sau monarhiste ce s-au inflitrat la manifestații – scrie BBC.

Echipa BBC din Germania a lucrat cu BBC Verify pentru a reconstitui o imagine despre ceea ce se întâmplă în online, cât și pe teren, legat de protestele agricultorilor.

Pe canalele de Telegram au apărut postări cu discuții aprinse despre posibilitatea formării unei rezistențe în masă care să ajute la „demontarea” guvernului.

Mici grupuri marginale de extremă dreapta, cum ar fi Free Saxons, The Third Way și The Homeland, reușesc să adune numeroși adepți online.

Cancelarul Olaf Scholz a avertizat în acest weekend că extremiștii folosesc rețelele de socializare pentru a „otrăvi” dezbaterile democratice și a calificat orice discuție despre revolte drept „prostii” periculoase.

Simboluri naziste la manifestațiile de protest

Echipa BBC a participat la cinci demonstrații în ultima săptămână și a monitorizat mai multe. În timp ce mulți fermieri și principalul sindicat agricol din Germania sunt dornici să se distanțeze de extremism, simbolistica extremei drepte a continuat să apară.

În orașul Cottbus, din estul țării, un bărbat a fost alungat de la un protest oficial pentru că purta simbolul Reichsbürger, o mișcare de extremă dreapta ce respinge statul german modern.

Cu toate că majoritatea bannerelor afișate în timpul protestelor nu aveau mesaje promovate de extrema dreaptă, există și excepții, precum steagul Landvolkbewegung, asociat cu o mișcare agricolă antisemită din anii ’20, folosit de diverși membri ai extremei drepte care și-au făcut apariția la proteste.

„Republica moare și guvernul este ucigașul ei”

Spre deosebire de mulți manifestanți, Jurgen, un metalurgist care a participat la protestele din Werneuchen, în nord-estul Berlinului, apără retorica violentă folosită de politicienii AfD și spune că mulți protestatari sunt îngrijorați de traiul tot mai scump și că ar susține partidul de extremă dreapta.

„Republica moare și guvernul este ucigașul ei. Toți vor să scape de guvern, asta e sigur”, a spus Jurgen, referindu-se la ceilalți protestatari.

Partidul de dreapta radicală AfD încearcă să se prezinte de partea fermierilor cu toată că în trecut a susținut eliminarea unor subvenții agricole.

Inițiativa partidului vine într-o perioadă în care se dezbate problema interzicerii partidului, după dezvăluirea participării mai multor lideri AfD au fost prezente la o întâlnire a unor naziști germani unde s-a discutat deportarea a milioane de oameni.

Deși nu există dovezi că extrema dreaptă a reușit să deturneze complet protestele fermierilor, este clar că o nemulțumire mai extinsă – legată de probleme precum inflația și globalizarea – este absorbită în mișcarea agricultorilor, care în același timp alimentează extremele politice din Germania, încheie BBC.

****