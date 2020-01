Gabriela Scutea – procuror general, Crin Bologa – șef DNA, Georgiana Hosu – la DIICOT: propunerile ministrului Predoiu pentru marile parchete

de Vladimir Ionescu , 21.1.2020

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat marți propunerile pentru conducerea marilor parchete, toate rămase fără procuror-șef plin de mai mult timp.

Conform legii, propunerile vor pleca spre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru avizul consultativ.

Dosarele, însoțite de avizele CSM, vor fi trimise de ministrul Justiției către Administrația Prezidențială, președintele Klaus Iohannis fiind cel care semnează decretele de numire sau poate respinge orice propunere, o singură dată și motivat.

Cătălin Predoiu și-a încheiat prezentarea cu un mesaj pentru cei trei:

În ipoteza în care cei nominalizați vor ajunge pe funcție le transmit un mesaj: reparați vulnerabilitățile, motivați procurorii, combateți toate formele de infracționalitate din zonele de competență. Ministerul Justiției vă va fi partener.

Gabriela Scutea – respinsă de Tudorel Toader, apreciată în mod special de Cătălin Predoiu

Pentru poziția de procuror general a fost nominalizată Gabriela Scutea (foto), procuror la Parchetul Curții de Apel Brașov, fost adjunct al Laurei Codruța Kovesi, când aceasta a condus Parchetul General.

A mai candidat pentru șefia PG, dar a fost considerată nepotrivită de către fostul ministru Tudorel Toader.

„Gabriela Scutea a avut cea mai solidă prestație și cel mai solid dosar depus. O prestație pertinentă și plină de hotărâre. Este un procuror care nu prezintă necunoscute. A fost cel mai bun proiect din cele prezentate”, a declarat marți Cătălin Predoiu.

Gabriela Scutea era secretar de stat în Ministerul Justiției, în 2017, când a fost emisă controversata OUG 13, iar G4Media spune că ea l-ar fi convins pe Florin Iordache să prevadă în textul ordonanței termenul de intrare în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial.

A fost prezentă pe treptele Palatului de Justiției de la Bruxelles, la protestul magistraților români care acuzau modificarea legilor Justiției de către majoritatea parlamentară PSD – ALDE, iar la interviul susținut în fața lui Tudorel Toader, i s-a pus o întrebare privind participarea sa la această acțiune. Ea a explicat că protestul a fost unul mut şi a dorit să nu-şi lase singuri colegii care au absolvit recent Institutul Naţional al Magistraturii, pentru a nu se înțelege că este o acțiune exclusiv a judecătorilor și procurorilor lipsiţi de experienţă.

“M-am înscris în această cursă pentru că am mai candidat şi înainte, având încrederea că pot prezenta un profil adecvat. Ca atuu-uri, sunt o legalistă, am mai ocupat funcţii importante la vârful Parchetului Înaltei Curţi, am experienţă de management. Deşi am 24 de ani vechime în magistratură, îmi fac şi acum datoria cu pasiune. Primul pas care urmează după această nominalizare este să conving CSM pentru emiterea avizului”, a declarat marți Gabriela Scutea, pentru Monitorul Justiţiei.

DNA – Crin Bologa, un procuror care cunoaște structura

Pentru conducerea DNA a fost selectat Crin Bologa (foto) , prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

A deținut funcția de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţiei – Serviciul Teritorial Cluj, când avea 33 de ani, în 2005.

A absolvit Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, în 1995, și a condus DNA Cluj până în 2008.

“Domnul procuror Crin Bologa cunoaşte DNA, a lucrat în DNA şi nu a avut nicio intersecţie cu pasivele DNA. A prezentat un proiect de management complet, concret, cu soluţii aplicate. Prestaţia la interviu a fost impresionantă, puternică şi echilibrată în acelaşi timp. Aduce garanţia că lupta anticorupţie va continua energic în condiţii de deplin respect al drepturilor şi garanţiilor procesuale”, a declarat Cătălin Predoiu, la prezentarea ropunerii pentru conducerea parchetului anticorupție.

Georgiana Hosu a condus DIICOT, interimar după demisia Alinei Bica

Georgiana Hosu (foto) este propusă la conducerea Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), unde este acum adjunct al procurorului-șef interimar.

Are peste 20 de ani vechime și a mai condus instituția, ca interimar, după demisia Alinei Bica, în 2015.

A mai condus și Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare, din cadrul DIICOT, și a instrumentat mai multe dosare celebre, printre care cazul Sorin Beraru și unul dintre dosarele lui Omar Hayssam.

În decembrie anul trecut, CSM a respins propunerea privind delegarea Georgianei Hosu în funcţia de procuror-şef al DIICOT, așa încât va fi de văzut dacă acum, când se cere acceptul pentru procuror-șef plin, Consiliul își păstrează poziția.

În varianta avizului negativ, urmează decizia celorlalți doi actori din procedura de numire, care pot ignora refuzul CSM.