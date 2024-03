Gabriel Biriș / Socoteala de acasă și cea din târg: ICAS 0,5%

De anul acesta, avem câteva impozite noi, unul dintre ele fiind impozitul suplimentar de 0,5% asupra veniturilor obținute de companiile din sectorul de petrol și gaze, introdus de Legea nr. 296/2023.

Dar cine datorează ICAS, cum sunt definite companiile din sectorul petrol și gaze?

Aici legiuitorul pare că a ajuns la concluzia că onor. Constituția a devenit opțională – nereglementând în textul legii modul de determinare al subiecților acestui impozit, și a lăsat definirea contribuabililor la latitudinea Ministrului de Finanțe, prin ordin („OMF”)…

Ceea ce a și făcut, prin OMF nr. 5433/2023. Ne spune ministrul, prin intermediul art. 1 al acestui OMF că:

“Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale sunt cele care desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

0610 – „Extracţia ţiţeiului”;

0620 – „Extracţia gazelor naturale”;

1920 – „Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului”;

3522 – „Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte”;

3523 – „Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte”;

4671 – „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”;

4730 – „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”.”

Ok, deci vorbim de activități principale și secundare. Cât de secundare?! Având în vedere că ministrul a decis să includă și comerțul cu amănuntul de combustibili (nu înțeleg cum pot fi niște comercianți, en-gross sau en-detail incluși în categoria petroliștilor sau găzarilor, dar, în fine – pot accepta că nu avem aceeași logică) oare s-o fi gândit ministrul nostru (și specialiștii din Finanțe care îl asistă) că, în viața reală, lipsa unui criteriu procentual minim al ponderii acestor venituri în total venituri (așa cum, de exemplu, a fost cazul cu Contribuția de solidaritate) poate da naştere la situații absolut ridicole, în care o companie care face cu totul altceva să ajungă să plătească 0,5% (din toate veniturile!) pentru că are undeva și o pompă de motorină care îi aduce 0,0001% din venituri?

Credeți că nu poate exista o astfel de situație în practică?

Vă dau doar 3 exemple :

Toate marile companii de transport au propriile stații de motorină unde alimentează camioanele proprii. S-a gândit oare ministrul că unele mai pot permite și vânzarea (ocazională) către terți?

Toți marii agricultori au propriile stații de motorină. Aceeași întrebare pentru domnul ministru.

Toate marile companii de retail au mari centre logistice pe unde trec zilnic sute de camioane. S-a gândit oare ministrul că unele pot avea o stație de motorină unde partenerii transportatori să poată alimenta, dacă au nevoie, cu motorină? Cam cum ar suna: conform legislaţiei românești, Carrefour, sau Kaufland, sau Auchan, sau ETC., ETC., nu este un mare retailer, ci o mare companie din sectorul petrol și gaze (???)

By the way, astfel de cazuri deja există, nu e doar teorie! Pare că totul a devenit o imensa bășcălie! Un imens „mișto” al statului la adresa contribuabililor…

***