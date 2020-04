Document / Prognoza FMI: Economia României se va contracta cu 5% în 2020

de Alexandra Pele , 14.4.2020

Economia României s-ar putea contracta cu 5% din PIB în acest an, reiese din noua prognoză a Fondului Monetar Internațional (FMI), publicată marți. Instituția anticipează o creștere de 3,9% din PIB în 2022.

În acest context, deficitul de cont curent s-ar putea adânci la 5,5% din PIB, iar rata șomajului ar putea ajunge la 10,1%, se arată în raportul World Economic Outlook al FMI.

”Este foarte probabil ca în acest an economia globală să treacă prin cea mai mare recesiune de la Marea Depresiune încoace, depășind ceea ce am văzut în timpul crizei financiare globale din urmă cu un deceniu. Marele <<îngheț>>, cum i-am putea spune, este proiectat să ducă la o scădere dramatică a creșterii globale. O revenire parțială este proiectată pentru 2021, cu creșteri peste medie, dar PIB-ul va rămâne sub nivelul de dinainte de criza coronavirus, incertitudinile privind robustețea revenirii fiind mari”, notează, în prefața raportului, Gita Gopinath, consilier economic FMI.

FMI anticipează o contracție economică la nivel global de 3% din PIB, față de creșterea prognozată în ianuarie, de 3,3% din PIB. Anul viitor, economia mondială ar urma să înregistreze un ritm de creștere de 5,8% din PIB.

Experții instituției notează faptul că pandemia generează un șoc economic cu mult diferit de cel al crizelor anterioare. Creșterea infecțiilor reduce oferta de forță de muncă.

Carantina și măsurile de distanțare socială, esențiale pentru combaterea virusului, reduc mobilitatea, cu impact sever asupra unor sectoare precum HoReCa sau turism. Incertitudinile și scăderile de venituri duc la scăderea consumului.

Circulația banilor este afectată, investitorii căutând refugii în active sigure, ceea ce crește costurile de finanțare ale anumitor state și companii.

În plus, prețurile materiilor prime sunt în scădere, ceea ce afectează statele în curs de dezvoltare care se bazează pe astfel de exporturi, mai notează instituția.