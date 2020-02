Florin Cîțu sugerează Băncii Naţionale să reducă mai repede dobânda de referință

de Adrian N Ionescu , 13.2.2020

Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cîțu, a îndemnat Banca Națională a României (BNR) să reducă mai devreme dobânda de politică monetară, argumentând că nu vor mai fi probleme de politică fiscală, cu ocazia unei conferințe care a avut loc joi, la BNR.

Pe de altă parte, Florin Cîțu susţine că declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv nu ar exclude majorările de salarii şi de pensii.

Ministrul demis al Finanţelor nu a putut garanta însă că majorările vor și avea loc.

Scăderea dobânzilor – un vechi refren într-un context nou

Florin Cîțu a îndemnat Banca Națională să scadă dobânda de referință, argumentând că măsurile din strategia fiscal bugetară ar fi suficiente pentru ca deficitul bugetar să scadă.

„Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului. Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici trebuie să avem un deficit mai mic”, a recunoscut ministrul Finanțelor.

Totodată, oficialul a remarcat că „deja am văzut că inflaţia arată pentru sfârşitul de an o reducere sub estimarea anterioară. Deficitul rămâne în 3,6% (din PIB), poate chiar mai bine în acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie de reducere a dobânzilor la Banca Naţională, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în acest an”, a adăugat Florin Cîțu.

În ultimii ani, guvernele PSD au cerut și ele, mai mult sau mai puțin direct, reducerea dobânzii de referinţă a BNR. Banca centrală a majorat succesiv rata de politică monetară de la 1,75%, până la 2,50%, ca urmare a inflaţiei amplificate până la 5%, urmare a politicilor de relaxare fiscală şi de creştere a veniturilor personale.

„Politica fiscală nu o să mai fie o problemă pentru stabilitatea macroeconomică în perioada următoare, nici din punctul de vedere al predictibilităţii, nici al transparenţei, iar deficitele nu o să mai reprezinte o problemă în perioada următoare”, a mai promis ministrul demis al Finanțelor.

„Cu Comisia Europeană negociem viteza reducerii deficitului”

Pe de altă parte, ministrul demis al Finanțelor recunoaște că ritmul de reducere al deficitului bugetar nu poate fi prea alert.

Astfel că, odată declanșată procedura de deficit excesiv de către Comisia Europeană, România va trebui să negocieze viteza de revenire a deficitului sub 3% din PIB, a spus Florin Cîțu.

„Bineînţeles, Comisia dorea anul acesta (revenirea deficitului sub 3%) , dar noi spunem foarte clar că nu se poate, pentru că o astfel de politică fiscală ar putea afecta negativ economia. Şi nu vom face aşa ceva. Vom încerca să negociem şi să arătăm că revenim sub 3% în 2022, este un lucru de care ne ţinem”, a declarat Florin Cîțu.

Majorarea pensiilor – angajamentă, dar negarantată

Procedura de deficit excesiv care va fi declanşată de Comisia Europeană nu ar exclude majorările de pensii şi salarii anunţate deja, potrivit ministrului demis al Finanțelor.

„Nu. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar ţinem cont şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm”, a spus Florin Cîţu, citat de Agerpres.

Ministrul demis al Finanțelor a invocat încasările de TVA din ianuarie, „foarte bune, cele mai bune din 2016” și faptul că s-a returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, ca și plata salariilor mărite ale bugetarilor.

„Deci în acest moment nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie”, a asigurat Florin Cîțu.

Totuși, solicitat de ziariști să garanteze că majorarea pensiilor va avea loc, ministrul nu a făcut-o, potrivit sursei citate.