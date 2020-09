Florin Cîțu: Implementarea facturii electronice ar putea aduce 20 de miliarde de lei în plus la buget

de Vladimir Ionescu , 30.9.2020

Implementarea facturii electronice ar putea duce venituri de 20 de milioane de lei la bugetul statului, a declarat miercuri Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, precizând că informatizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat roade.

Cu privire la evoluția finanțelor publice, Florin Cîțu a precizat că România ar fi avut un deficit de doar 1,93% din PIB în august dacă nu ar fi existat criza COVID-19.

“Estimările noastre arată clar că am fi avut în august un deficit bugetar de 1,93% din PIB, mai mic decât anul trecut, când deficitul a fost de 2,1%. Deci, fără această criză de sănătate, am fi avut o performanţă a economiei liberale mult mai bună. Exact în direcţia pe care am spus-o şi mai bună decât estimam noi la începutul anului”, a spus Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Finanțelor susține că, la nivel european, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici creşteri ale deficitului în acest an faţă de cel aprobat iniţial.

“Creşterea deficitului bugetar în România faţă de cel aprobat presupune o majorare de 5 puncte procentuale. Este a treia cea mai mică creştere. Vedeţi că în tot restul Europei majoritatea ţărilor au o creştere a deficitului bugetar mult mai mare”, a precizat şeful de la Finanţe.

Conform datelor prezentate de ministrul Finanţelor, după primele 8 luni, deficitul bugetar a ajuns la 5,18% din PIB, respectiv 54 de miliarde de lei, iar aproape 3% din acest deficit – 31,17 miliarde de lei – a rămas în economie prin facilităţi fiscale, investiţii, cheltuieli excepţionale adoptate pentru măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia Covid-19.