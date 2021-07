Florin Cîțu despre reorganizarea Ministerului Economiei: Nu este vorba despre concedieri

de Vladimir Ionescu , 14.7.2021

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că la Ministerul Economiei se vor comasa unele direcţii, nefiind vorba despre concedieri, adăugând că toate ministerele trebuie să facă o reorganizare pe aceste principii, deoarece în aceste instituţii sunt “prea mulţi” directori generali.

El a fost întrebat despre faptul că ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunţat restructurări masive – 39% dintre funcţiile de conducere şi 30% dintre cele de execuţie.

“Cred că citiţi puţin greşit reorganizarea. Nu am văzut încă acest proiect, dar cred că e vorba de redefinire – directorul general devine director, nu pleacă acasă, devine director. Despre asta este vorba, dar încă nu am văzut proiectul final. Deci, nu este este vorba de concedieri, este vorba doar de comasarea unor direcţii care nu mai sunt direcţii generale şi poate sunt mai puţine. (…) O să văd, întâi, varianta finală. (…) În condiţiile actuale, este foarte complicat să faci concedieri, dar se pot reduce costurile, prin comasarea direcţiilor, şi este exact ceea ce am spus eu să se întâmple, să nu mai avem aşa mulţi directori generali în ministere”, a explicat Cîţu.

Întrebat dacă vor urma şi alte ministere, prim-ministrul a răspuns: “Toate ministerele trebuie să facă o reorganizare pe aceste principii”.

“Din punctul meu de vedere, avem în prea multe ministere prea mulţi directori generali ş.a.m.d. Aceste funcţii au fost create în ultimii ani, când guverna PSD-ul, erau direcţii care au fost sparte şi se creau direcţii generale, nu este nevoie de aşa de mulţi directori generali”, a precizat el.

Funcţiile de conducere din Ministerul Economiei vor fi reduse cu 39%, iar cele de execuţie cu 30%, a anunţat miercuri pe Facebook ministrul Claudiu Năsui.

Ministrul spune că a constatat că ministerul pe care îl conduce are ”foarte multe structuri şi, mai ales, foarte mulţi şefi”, iar în opinia sa statul trebuie să fie ”mic şi concentrat pe ce trebuie să facă”.