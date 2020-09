FinCEN Leaks: Mari bănci ale lumii sunt suspectate că au spălat mii de miliarde de dolari

de Razvan Diaconu , 21.9.2020

Transferuri interbancare de circa 2.000 de miliarde de dolari sunt suspecte de a fi fost operațiuni de spălare de bani, potrivit unei ample investigații jurnalistice asupra rapoartelor trimise de marile bănci ale lumii serviciului de infracțiuni financiare al Trezoreriei (Financial Crimes Enforcement Network, FinCen).

Cinci bănci cu expunere globală – HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Deutsche, Standard Chartered și Bank of New York Mellon Corp apar cel mai des în rapoartele privind activitățile suspecte (SAR), la care a avut acces platforma BuzzFeed News.

BuzzFeed News a distribuit aceste rapoarte publicațiilor din Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) pentru a acoperi volumul mare de documente, potrivit Reuters.

Au fost documentate circa 2.100 de rapoarte SAR privind tranzacții interbancare din anii 1999 – 2017 trimise de funcționarii responsabili din bănci cu conformitatea operațiunilor. Autorii investigației spun că documentele ar arăta cum au fost spălați banii și cum infractorii au folosit companii britanice anonime.

Rapoartele nu sunt dovezi în sine ale unor infracțiuni, dar ICIJ spune că rapoartele analizate sunt doar o mică parte a celor trimise la FinCen. Băncile sunt obligate, totuși, să își cunoască clienții și nu este suficient să trimită rapoarte SAR.

ICIJ a condus și investigațiile Panama Papers și Paradise Papers – dosare secrete care detaliază activitățile offshore ale mai multor persoane cu averi mari din întreaga lume.

O bancă are la dispoziție cel mult 60 de zile de la detectarea unei tranzacții suspecte pentru a trimite un raport la FinCen.

„Toate informațiile furnizate de ICIJ sunt istorie” spune HSBC într-o declarație pentru Reuters. Banca spune că, din 2012, a început o campanie multianuală de creștere a capacității de combatere a infracționalității financiare în mai de 60 de jurisdicții în care își desfășoară activitatea.

Toate celelalte bănci numite au dat declarații similare de angajamente împotiva infracționalității financiare, potrivit Reuters.

FinCen avertizase încă din 1 septembrie că „dezvăluirea neautorizată a rapoartelor SAR constituie infracțiune și poate avea impact asupra siguranței naționale a SUA”.