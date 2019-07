Guvernul a încheiat cu o festivitate la Ateneu Președinția română a Consiliului UE. Au lipsit Klaus Iohannis și C.P. Tăriceanu

de Vladimir Ionescu , 13.7.2019

Premierul Viorica Dăncilă a marcat vineri încheierea preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene – pe care România a deținut-o până la 30 iunie 2019 – tot printr-un concert la Ateneu, aşa cum a şi început-o.

Dacă în ianuarie soseau la evenimentul de deschidere toţi liderii europeni, acum nu au mai fost invitaţi, fiind deja începută viitoarea preşedinţie rotativă, cea a Finlandei. Nici președintele Klaus Iohannis nu s-a numărat printre participanții la ceremoniile de la Ateneu, deși a fost invitat. O altă absență remarcată a fost cea a lui Călin Popescu Tăriceanu.

În schimb, au fost nelipsiți din loja principală toți membrii Guvernului, reprezentanții mai multor culte religioase, fostul președinte Emil Constantinescu și fostul premier Adrian Năstase.

Au vorbit doar prim-ministrul Viorica Dăncilă și ambasadoarea României la Bruxelles.

„Putem spune cu mândrie că avem toate motivele să sărbătorim. Am obținut ce ne-am propus, am dovedit eficiență, performanță, echilibru și am oferit una dintre cele mai apreciate președinții la nivel european”, a apreciat Viorica Dăncilă în discursul rostit vineri seara la Ateneu.

Bilanțul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este unul impresionant, în opinia premierului, care a detaliat: 90 de dosare închise în primele trei luni de mandat, 84 de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene adoptate, numeroase decizii unde România a obținut consensul. Toate, realizate în aproximativ 2.500 de reuniuni.

Viorica Dăncilă este nemulțumită că, deși Klaus Iohannis a susținut înainte de preluarea președinției Consiliului UE că România nu este pregătită, acum când s-a dovedit că a fost un mandat de succes, șeful statului a primit toate felicitările de la liderii europeni, deși, spune premierul, nu s-a implicat deloc.

Chiar și așa, ambasadoarea României la Bruxelles a ținut să îi mulțumească și președintelui.

„Mulțumesc președintelui României, doamnei premier, membrilor Guvernului pentru implicarea în acest proiect. Pot să spun, în numele tuturor colegilor mei, că efortul a fost unul comun”, a spus Luminița Odobescu, ambasadorul României la Bruxelles.