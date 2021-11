Festivalul Diwali a debutat odată cu omologarea vaccinului Covaxin

Festivalul Diwali, care marchează intrarea în anul nou hindus, a debutat joi odată cu omologarea vaccinului anti-Covid -19 produs în India de Organizația Mondială a Sănătății, scrie Agerpres.

Diwali, cea mai importantă sărbătoare hindusă, când indienii se întâlnesc cu familia şi prietenii pentru a lua masa sau a face schimb de cadouri şi dulciuri, ar putea duce iar la creşterea numărului de contagieri, care în prezent au atins cele mai mici cote de la începerea pandemiei, cu 12.885 de cazuri şi 461 de decese în ultimele 24 de ore.

Festivitatea marchează triumful binelui asupra răului şi există numeroase legende bazate pe această tematică. În partea de nord a Indiei, spre exemplu, semnificaţia sărbătorii Diwali este întoarcerea zeităţilor Rama şi Sita in oraşul Ayodhya, după ce l-au înfrânt pe regele diabolic Ravana.



Diwali are loc în fiecare an, durează cinci zile, iar data sa nu este una exactă, schimbându-se în funcţie de poziţia Lunei. Cuvântul Diwali înseamnă „şir de lămpi”, iar în cadrul acestui festival, oamenii îşi decorează casele cu lumini şi lămpi pe bază de ulei, numite diyas.

În prima zi de Diwali se fac cumpărături, în a doua zi se decorează casele, a treia zi este ziua principală a festivalului, în care familiile se strâng şi iau parte la un mare festin, în cea de-a patra zi se face schimb de cadouri între rude, iar în ultima zi, fraţii şi surorile îşi petrec timpul împreună.

„Oamenii au devenit mai conştienţi faţă de măsurile anti-COVID-19 iar acum, datorită vaccinării, nu ar trebui să existe un alt val”, a declarat preşedintele Asociaţiei Medicale din India, dr. JA Jayalal.

Organizația Mondială a Sănătății a autorizat în regim de urgență primul vaccin anti-Covid -19 produs în India. Serul botezat Covaxin are, potrivit studiilor, o eficientă de 78% împotriva formelor grave de Covid-19 și este recomandat persoanelor peste 18 ani. Se administrează în două doze, la distanță de patru săptămâni.

Omologarea OMS facilitează atât accesul țărilor sărace la achiziția unui vaccin anti-Covid-19, pentru că este mai ieftin și se depozitează cu ușurință, cât și posibilitatea ca milioanele de indieni vaccinați cu acest ser să călătorească în străinătate.