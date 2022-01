Factura la electricitate a CFR estimată pentru anul acesta va fi de peste trei ori mai mare faţă de cea din 2021, a declarat marți ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta atrage atenția că România trebuie să găsească urgent soluţii pentru problema tarifelor foarte mari ale energiei electrice şi gazului, altfel va intra „într-un carusel” din care îi va fi greu să iasă.

Anul trecut, CFR a plătit 90 de milioane de lei pentru energie, iar pentru 2022 a provizionat 283 de miliaone de lei, a explicat ministrul.

„Dacă nu găsim rapid o soluţie – şi cei care se pricep trebuie să vină cu o soluţie care să stea în picioare – intrăm într-un carusel care nu se mai opreşte.

La nivel de CFR, în anul 2021, facturile pe energie electrică au fost de aproximativ 90 de milioane de lei pe toată ţara.

Ceea ce au prin contract şi previzionat pentru 2022 este de 283 de milioane, asta fără gaz.

Toate aceste lucruri – am dat doar un exemplu – te duc într-un carusel pe care nu-l mai opreşti. Eu mai am o întrebare, sigur, ca profan, nu mă pricep la acest domeniu: până acum un an şi ceva aveam nişte preţuri decente şi normale la energie şi n-am auzit de vreun distribuitor care să intre în faliment, dintr-o dată avem preţuri de trei patru ori, aşa, care pare o chestiune care dintr-o dată s-a întâmplat ceva nu doar în România, în toată Europa, avem dintr-o dată nişte preţuri incredibil de mari”, a declarat Sorin Grindeanu marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Călăraşi, citat de News.ro.

În opinia ministrului Transporturilor trebuie găsită o soluţie „cel puţin la nivel naţional”, pentru că această situaţie duce la „scădere accentuată a nivelului de trai”; iar tarifele mari la energie duc la închiderea unor afaceri, fapt care duce la şomaj şi la alte tipuri de presiune asupra statului.

Întrebat dacă din luna martie va fi implementat un nou pachet de sprijin pentru populaţie şi agenţii economici, Grindeanu a răspuns că aceasta „e una din variante”.

„Pe mine mă interesează, ca ministru al Transporturilor, ca presiunea pe care o au companiile din coordonarea Ministerului Transporturilor să fie mai mică. Una e să plăteşti 90 de milioane şi alta e să plăteşti 283 doar la energie, nu vorbesc de gaz. E imens, e trei ori şi ceva mai mult şi asta se va vedea în bugetul fiecărei companii şi sper să găsim o variantă care să stea în picioare”, a adăugat Grindeanu.

Monopolul CFR Electrificare

CFR are structură o companie care le furnizează energie electrică operatorilor feroviari. CFR Electrificare este filială a companiei naționale CFR și deține monopolul pe acest segment.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Furnizează energie fără contoare inteligente pe locomotive (CFR Marfă, CFR Călători și alții privați), conform unui consum estimat și la tarife nediferențiate pe segmente orare în funcție de încărcarea sistemului.

Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice acuza CFR de monopol, din această cauză: „În privința sectorului de transporturi pe calea ferată considerăm prioritară instalarea rapidă de contoare inteligente pentru toate trenurile care circulă in România și liberalizarea pieței de furnizare de energie electrica prin eliminarea monopolului ilegal al CFR Electrificare pe care Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) îl tolerează intr-un profund dispreț față de prevederile legislației europene și față de interesele consumatorilor, ce nu beneficiază de prețuri mai mici provenite din coordonarea traficului trenurilor cu evoluția curbei de consum la energie electrică”.