Eurostat / România, cea mai mare rată a deceselor evitabile: 4 din 5, în 2016

de Vladimir Ionescu , 5.9.2019

România a avut în 2016 cea mai mare rată a deceselor care ar fi putut fi evitate cu ajutorul tehnologiei și a cunoștințelor medicale din acel moment – 80,1% din totalul deceselor, comparativ cu 68%, media UE, conform Eurostat.

Aproximativ 1,2 milioane de decese, din totalul de 1,7 milioane înregistrate în 2016 în UE au fost așadar premature, deoarece:

circa 741.000 din ele puteau fi prevenite prin intervenții eficiente de sănătate publică și prevenire primară

422.000 puteau fi evitate prin intervenții medicale la timp și eficiente, inclusiv prevenţie şi tratament secundar, după declanşarea afecţiunilor (aceasta este mortalitatea tratabilă)

În România, statul membru cu ponderea cea mai mare din UE – patru din cinci decese puteau fi evitate:

53.754 de cazuri de deces (sau 48,2%) puteau fi prevenite

iar 35.547 de cazuri (sau 31,9%) puteau fi tratate.

România ocupă primul loc la totalul deceselor evitabile din cauza celor ce putea fi prevenite prin tratarea problemelor medicale, categorie la care se clasează pe primul loc.

Franța, țara UE cu cel mai bun sistem public de sănătate, a înregistrat cea mai mică rată – 60,6%:

Statistica se referă la persoanele sub 75 de ani.

Principalele cauze ale morților evitabile: