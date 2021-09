Eșec previzibil al negocierilor din Coaliție. USR PLUS atacă cu moțiune de cenzură

de Victor Bratu , 3.9.2021

Şedinţa coaliţiei s-a încheiat fără ca părţile să găsească vreo rezolvare a crizei guvernamentale. USR PLUS a anunţat că va depune vineri seara moţiunea de cenzură.

Pentru a onora acest angajament, moțiunea USR PLUS ar trebui semnată și de parlamentari AUR sau PSD, patidul având doar 80 de parlamentari, pentru depunere fiind necesare 117 semnături.

În ședință, Dan Barna și Dacian Cioloș i-au cerut demisia lui Florin Cîțu, amenințând cu moțiunea de cenzură. Premierul a ripostat, spunându-le că îi va scoate de la guvernare dacă fac acest demers politic.

UDMR a susținut în Coaliție pozițiile exprimate de Florin Cîțu explicând USR PLUS că trebuie să facă o nouă nominalizare de ministru al Justiției dacă doresc să păstreze formula de guvernare.

Premierul a cerut USR PLUS ca miniștrii săi să își dea demisia dacă partidul insistă cu schimbarea din funcție a prim-ministrului, solicitare la care a primit răspunsul: ”Dați-ne afară!”

Premierul a avertizat că va elibera din funcție toți demnitarii USR PLUS numiți de la intrarea la guvernare – miniștrii, secretari de stat, prefecți, șefi de instituții deconcentrate – dacă este depusă moțiunea.

Criza guvernamentală a debutat miercuri, când în ședința de guvern premierul a încercat să pună pe ordinea de zi suplimentară proiectul OUG Anghel Saligny.

Solicitarea a luat prin surprindere USR PLUS din cauză că la ședința de coaliție avută cu 2 zile înainte, luni, Florin Câțu acceptase ca proiectul să fie negociat în formula PNL-UDMR-USR PLUS, incluse parte din amendamentele USR PLUS în proiect, urmând ca aprobarea să se dea ulterior, săptămâna viitoare.

Dan Barna a reproșat premierului că încalcă promisiunea făcută în Coaliție, iar miniștrii partidului au plecat de la ședință. Conflictul a escaladat odată cu demiterea ministrului Justiției, Stelian Ion, anunțată de premier miercuri seara.