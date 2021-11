Escaladare a crizei migranților de la granița Polonia-Belarus: Reacții ale NATO și UE

Valul de migranți dirijați de autoritățile belaruse către granița cu Polonia sporește pe zi ce trece: autorităţile poloneze au acuzat luni Minskul că încearcă să declanşeze o confruntare majoră, după ce imagini postate pe social media arată sute de migranţi care se îndreaptă spre frontiera dintre Belarus şi Polonia, transmite Reuters, citată de agenția Agerpres.

Într-o înregistrare video distribuită de serviciul de blogging belarus NEXTA pot fi văzuţi migranţi cu rucsacuri şi îmbrăcaţi în haine de iarnă mergând pe marginea unei autostrăzi.

Mii de migranti se afla la granita cu Polonia, in Belarus, incercand sa intre cu forta in aceasta tara pentru ca apoi sa se indrepte spre Germania. NATO, UE si guvernul de la Varsovia acuza Regimul Lukashenko ca i-a incurajat pe migranti sa vina in Belarus, pentru a-i indrepta apoi spre Uniunea Europeana.

Migrantii sunt escortati de fortele speciale din Belarus. Polonia a mobilizat insa 28.000 de soldati pe care i-a desfasurat la granita cu Belarus. Aflati in fata fortelor poloneze, dotate cu scuturi, migrantii scandeaza „German, German!”

Alte imagini arată grupuri de migranţi pe marginea şoselei, escortaţi de bărbaţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme kaki.

”Belarusul vrea să provoace un incident major, de preferat cu focuri de armă şi victime: potrivit relatărilor media, pregăteşte o provocare majoră lângă Kuznica Bialostocka şi va exista o tentativă la o trecere frontalieră masivă”, a declarat ministrul de externe adjunct Piotr Wawrzyk pentru postul public de radio polonez.

Ministrul de interne adjunct Maciej Wasik a scris pe Twitter că ”autorităţile poloneze sunt pregătite pentru orice scenariu”.

Autorităţile belaruse au emis o declaraţie care confirmă că un grup mare de refugiaţi se deplasează de-a lungul autostrăzii către frontiera cu Polonia şi că Varşovia dă dovadă de o ”atitudine inumană”. Polonia afirmă că cel puţin şapte migranţi decedaţi au fost găsiţi de partea poloneză a frontierei, existând informaţii neconfirmate despre mai multe victime în Belarus.

Și Lituania a mobilizat soldaţi la frontiera cu Belarus pentru a se pregăti în faţa unui posibil flux de migranţi, a declarat luni ministrul de interne lituanian, Agne Bilotaite – potrivit acelorași surse.

Guvernul va discuta de asemenea o eventuală declarare a stării de urgenţă în zona de graniţă cu Belarusul, a adăugat ea într-o conferinţă de presă.

Autorităţile lituaniene au refuzat să precizeze câţi soldaţi vor fi mobilizaţi şi unde anume vor fi desfăşuraţi, citând motive de securitate.

NATO: E inacceptabil

NATO consideră o ”tactică hibridă inacceptabilă” maniera în care Belarusul se ‘foloseşte’ de migranţi la graniţa cu Polonia, stat membru al Uniunii Europene şi al Alianţei, transmite AFP.

”Folosirea migranţilor de către regimul (preşedintelui belarus Aleksandr) Lukaşenko ca tactică hibridă este inacceptabilă”, a subliniat luni, într-un comunicat, un responsabil al NATO.

”Suntem preocupaţi de recenta escaladare de la frontiera dintre Polonia şi Belarus. Cerem Belarusului să se conformeze dreptului internaţional”, a adăugat el.

Potrivit responsabilului, NATO va veghea la securitatea membrilor săi, iar secretarul general Jens Stoltenberg continuă să urmărească îndeaproape situaţia, ”care exercită o presiune” asupra a trei state din Alianţă: Lituania, Letonia şi Polonia.

Ursula von der Leyen cere sancțiuni noi împotriva Belarus

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a chemat luni statele membre ale UE să aprobe noi sancţiuni împotriva autorităţilor din Belarus, responsabile pentru un aflux de migranţi la frontiera Poloniei, relatează France Presse.

„Instrumentalizarea migranţilor în scopuri politice este inacceptabilă”, a denunţat ea într-un comunicat. Pe lângă extinderea sancţiunilor împotriva Minskului, ea a spus că UE „va examina cum să sancţioneze companiile aeriene din ţări terţe” care aduc migranţii în Belarus.

„Nu vom ezita să adoptăm sancţiuni, dacă va fi necesar, împotriva companiilor şi ţărilor care fac jocul contrabandiştilor”, a avertizat la jumătatea lunii octombrie şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell.

Acțiune coordonată de Belarus

„Migranţilor li se oferă vize, bilete de avion şi un aparat este pregătit pentru a-i transporta la Minsk de unde sunt duşi la graniţele Lituaniei, Letoniei şi Poloniei”, a explicat el. „Drumul din Irak a fost închis în această vară, dar alte rute au fost deschise”, a deplâns Josep Borrell.



Vicepreşedintele Comisiei, Margaritis Schinas, se va duce „în următoarele zile în principalele ţări de origine şi de tranzit pentru a se asigura că ele acţionează pentru a preveni ca proprii cetăţeni să cadă în capcana întinsă de autorităţile belaruse”, se arată în comunicat.

UE îl acuză pe preşedintele Aleksandr Lukaşenko că a orchestrat un val de migranţi şi refugiaţi, în principal din Orientul Mijlociu, ca răzbunare pentru sancţiunile impuse de Bruxelles în urma represiunii brutale de către regimul său împotriva opoziţiei, aminteşte AFP.