Dumitru Nancu, noul vicepreședinte AECM

România a obținut postul de vicepreşedinte al Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare (AECM), prin alegerea în unanimitate a lui Dumitru Nancu pentru această poziție, scrie Agerpres.



„În data de 26 noiembrie 2021, directorul general al FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii), Dumitru Nancu, membru în Consiliul de Administrare al Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare (AECM) cu un mandat de trei ani, a fost ales cu unanimitate de voturi şi în funcţia de vicepreşedinte.

Este pentru prima dată în istoria AECM, singurul for european care reprezintă interesele instituţiilor de garantare, când este ales un vicepreşedinte dintr-o altă ţară decât cele din care provin membrii fondatori ai Asociaţiei”, se menţionează în comunicatul FNGCIMM.

Numirea lui Dumitru Nancu reprezintă cea mai înaltă reprezentare pe care o instituţie financiară nebancară din România o ocupă la nivel european.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

„Sunt extrem de onorat să preiau funcţia de vicepreşedinte al acestui important for european şi sunt convins că din această poziţie pot contribui semnificativ la misiunea de promovare şi diversificare a instrumentelor de garantare la nivel european.

(…) Voi continua să demonstrez cu aceeaşi determinare utilitatea şi eficienţa garanţiilor financiare, aşa cum am făcut-o la nivel naţional, pentru IMM-urile din România. De la debutul pandemiei, FNGCIMM a acordat un număr de 164.479 garanţii, în valoare de peste 29,7 miliarde lei, care au susţinut credite în valoare de peste 37,6 miliarde lei”, a declarat Dumitru Nancu.



Potrivit sursei citate, FNGCIMM a susţinut demersurile AECM privind prelungirea Cadrului temporar european pentru măsuri de combatere a crizei Covid-19 şi în 2022, precum şi prelungirea schemelor de ajutor de stat.



Comisia Europeană a preluat, în marja consultărilor, propunerile FNGCIMM, astfel că în următoarea etapă a Cadrului Temporar au fost introduse două instrumente noi pentru a sprijini redresarea economiei. Acestea vizează măsuri de sprijinire a investiţiilor care pot fi acordate sub formă de stimulente precum granturile nerambursabile, avantaje fiscale, rate subvenţionate ale dobânzii pentru împrumuturi sau garanţii, precum şi măsuri de sprijinire a solvabilităţii sub forma unui stimulent pentru investiţiile private în capitaluri proprii, datorie subordonată sau cvasicapital.