Dragoș Anastasiu vinde firmele de turism din grupul Eurolines unei companii a grupului Rewe

de Adrian N Ionescu , 20.7.2019

Grupul Eurolines, deţinut de Dragoş Anastasiu, va ceda către DER Touristik Group, parte a Grupului german Rewe, toate activităţile de turism – turoperare, retail, business travel şi incoming–care.

Tranzacția vizează companiile Touring Europabus, Danubius Travel şi Nova Travel din grupul Eurolines, a fost aprobată de Consiliul Concurenţei și se va finaliza în toamna acestui an, potrivit Mediafax.

Activităţile de turoperare, retail, business travel şi incoming ale Eurolines vor fi transferate pe firma Travel Brands SA, deţinută în acest moment tot de Eurolines. După acest transfer, firma Travel Brands SA va fi preluată de Exim holding AS cu sediul în Praga, parte a Grupului DER Touristik.

Toţi angajaţii şi toate sediile vor fi păstrate şi absolut toţi clienţii actuali vor fi deserviţi în continuare de aceiaşi colaboratori cu aceleaşi date de contact şi în aceleaşi locaţii ca şi în prezent. Cum s-a întâmplat şi până acum, agenţiile companiei Travel Brands vor comercializa atât produsele Grupului DER Touristik (Dertour, ITS, Meiers Weltreisen, Jahn Reisen, ITS, Billa Reisen etc.), cât şi produsele altor 45 de turoperatori germani şi români, precum şi bilete de avion şi autocar, păstrându-şi şi în viitor caracterul de Travel Hypermarket.

Eurolines are 80 de agenţii, sub brandurile TUI TravelCenter, TravelBrands şi Eurolines, având o cifră anuală de vânzări de circa 150 de milioane de euro.

DER Touristik Group este una dintre cele mai mari companii de turism din Europa. Cu sediul central în Germania, Grupul deţine 130 de companii cu peste 10.500 de angajaţi în 15 ţări, care cumulează o cifră de afaceri de 6,7 miliarde euro, generată de circa 9,9 milioane de turişti anual. În ţara noastră, DER Touristik a fost prezent din anul 2004 prin compania Dertour România.

Pentru REWE Group (din care face parte şi reţeaua de magazine discount Penny) piaţa românească este extrem de importantă.

Grupul Eurolines România a fost fondat de Dragoş Anastasiu în 1995 si astăzi este alcătuit din 20 societăţi. Are peste 650 de angajaţi şi deţine cea mai mare reţea de distribuţie a produselor turistice din ţară, 4 agenţii francizate în Germania, o flotă de 15 autocare şi aproximativ 800 de autoturisme.

Din 2011, reţeaua de agenţii a Grupului a funcţionat în regim de franciză sub brandul TUI TravelCenter, iar din 2017 Grupul Eurolines a început dezvoltarea unui al doilea brand de agenţii de turism, TravelBrands. În 2015, Grupul Eurolines a preluat complexul Green Village din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării,