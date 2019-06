UPDATE / Procurorul general cere revizuirea deciziei de adopție internațională a fetiței din Baia de Aramă

UPDATE: Printr-o acțiune adresată Curții de Apel Craiova, procurorul general a transmis luni o cerere de revizuire a deciziei civile din 23 aprilie, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a Sorinei, “solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată și suspendarea executării acestei hotărâri”.

De asemenea, Ministerul Public anunță că procurorul general Bogdan Licu a formulat luni o cerere de ordonanță președințială către Tribunalul Mehedinț, pentru a-i interzice fetiței de 8 ani să părăsească teritoriul României “până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie”.

El a cerut instanței și obligarea cuplului de români din SUA care a adoptat-o să îi asigure fetiței, în România, un program de consiliere psihologică pentru o perioadă de 3 luni.

Ministerul Public precizează că în 21 iunie procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiuni de abuz în serviciu, fapte în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopție internațională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziție la domiciliul asistentului maternal.

****

Știrea inițială:

Procurorul general Bogdan Licu a declarat, luni dimineață, că, în opinia sa personală, fetița de opt ani luată cu mascații din familia unor asistenți maternali din Baia de Aramă nu ar trebui să părăsească țara până când nu va exista certitudinea că îi va fi respectată integritatea fizică, și, mai ales, cea psihică.

Bogdan Licu a explicat presei, la intrarea la CSM, că există prevederi ce permit blocarea emigrării Sorinei:

Codul de Procedură Civilă oferă Ministerului Public calitatea procedurală de a acţiona în numele minorei Sorina, iar eu personal consider că minora nu trebuie să părăsească teritoriul ţării până când nu vor mai exista garanţii de pline că aceasta se va face în condiţii de siguranţă fizică şi mai ales psihică.

În acest caz a fost deschis un dosar penal in rem (pe fapte, nu persoane), încă de vineri, Secția specială pentru magistrați verificând dacă procuroarea prezentă în timpul incidentelor a săvârșit fapte penale.

Instanța a definitivat în aprilie cazul de adopție în străinătate a Sorinei, fetița romă pe care nu a dorit să o înfieze nicio familie din țară. Conform datelor, 122 de familii au refuzat adopția, până când un cuplu de români emigrați în SUA a acceptat și a început demersurile.

Fetiţa a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. Sorina se afla la familia respectivă din 2012.

Momentul în care mascaţii au intrat în casă şi au luat fetiţa a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii şi strigă „mami, nu vreau să plec!”, iar procuroarea care a însoțit echipajul o ia cu forța pe Sorina.

Într-o mașină s-ar fi aflat și un psiholog de la Protecția Copilului, însă acesta nu a intervenit în momentul incidentelor.

Autoritățile au explicat ulterior că a fost nevoie de jandarmi întrucât familia din Baia de Aramă nu a predat-o, așa cum era obligată legal și o primă încercare de preluare eșuase deja.

Fetița a fost crescută în ultimii șapte ani de o familie din Baia de Aramă, județul Mehedinți, care a refuzat în scris, de două ori, ca Sorina urmând să devină fiica lor, conform autorităților. Asistenta maternală susține însă că au fost obligați să semneze refuzul de adopție și mai apoi li s-a explicat că nu au suficiente venituri pentru a a se încadra în condiții legale.

Vasile Șărămăt, soțul asistentei maternale din Baia de Aramă, a acuzat la Antena 3 că îi plăteau lunar 100 de lei managerului de caz, în perioada în care fetița s-a aflat în familia lor:

Este o mafie la Protecţia Copilului Drobeta Turnu Severin. Au fost complici cu această familie din America. Din primele momente când au venit la noi în casă, ne-au scos afară ca să stea de vorbă cu familia.

În fiecare lună am dat câte 100 de lei managerului de caz care răspundea de zona noastră. Am făcut plângere la DIICOT acum un an de zile. Dacă nu dădeam bani, mi se lua copilul.