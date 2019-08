Donald Trump cheamă acasă companiile americane, China anunță taxe vamale pentru importurile din SUA

de Iulian Soare , 24.8.2019

Preşedintele american, Donald Trump, le-a cerut, vineri după-amiază, companiilor americane care au activităţi în China să revină în Statele Unite, în contextul amplificării conflictului comercial dintre cele două țări.

“Ţara noastră a pierdut, în mod stupid, mii de miliarde de dolari în relaţia cu China de-a lungul anilor. Nu-au furat proprietăţi intelectuale într-un ritm de sute de miliarde de dolari pe an şi vor să continue. Nu voi permite acest lucru! Nu avem nevoie de China şi, sincer, ne-ar fi mult mai bine fără ei. Sumele masive de bani furate de China din Statele Unite an după an, de zeci de ani, trebuie şi se vor opri. Prin urmare, marile noastre companii americane au ordinul de a începe imediat să caute alternative la China, inclusiv prin aducerea acasă şi fabricarea produselor în SUA”, a declarat Donald Trump prin Twitter.

Administraţia Chinei a anunţat, vineri, intenţia de a impune taxe vamale pentru produse importate din Statele Unite în valoare de 75 de miliarde de dolari, ca reacţie la decizii similare ale Administraţiei Donald Trump.

Ministerul Comerţului de la Beijing a anunţat că vor fi introduse taxe vamale suplimentare de 5% sau 10% pentru 5.078 de produse fabricate în Statele Unite. Este vorba în principal de produse agricole, petrol, avioane uşoare şi automobile.

Este vorba în principal de produse agricole, petrol, avioane uşoare şi automobile.

Taxele vor fi impuse etapizat, la 1 septembrie şi 1 decembrie.

“Voi riposta în această după-amiază la taxele vamale impuse de China. Aceasta este o oportunitate majoră pentru Statele Unite”, a subliniat Donald Trump.