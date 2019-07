Document / USR propune reorganizarea Bucureștiului și a județului Ilfov după modelul marilor capitale europene

de Razvan Diaconu , 24.7.2019

Președinte al USR București și consilier general, Roxana Wring a lansat miercuri, în dezbatere publică, o propunere de reorganizare administrativă a Bucureștiului și a județului Ilfov după modele europene consacrate- Londra, Paris, Bruxelles.

Propunerea USR vizează desființarea primăriilor de sector și organizarea Capitalei în 20 de districte. Acestea nu vor avea buget propriu și nu vor încasa taxe, ci doar vor administra fonduri în limitele unui mandat dat de Municipiu. Proiectul pune în practică ideea Zonei Metropolitane, în care administrația județului Ilfov ar fi desființată și localitățile acestuia integrate în Zona Metropolitană.

Argumentația proiectului arată: ”Bucureștiul este singura capitală europeană care are șapte primari aleși prin vot direct și șapte bugete anuale. Capitala are șase primării de sector plus Primăria Generală, fiecare cu bugete, aparate administrative și instituţii subordonate proprii.

Primăria Capitalei nu coordonează activitatea sectoarelor și, de cele mai multe ori, nici măcar nu este la curent cu decizii importante luate de primarii de sector. Doar apartenenţa la același partid facilitează uneori comunicarea între decidenţi însă, din punct de vedere legal, sectoarele au autonomie și libertate la abordări diferite de administrare și dezvoltare.

Multe dintre problemele orașului vin (așadar) din suprapunerea responsabilităţilor și din neclarităţile, impreciziile și confuziile pe care le generează siste‑matic actuala împărţire administrativă.”

Principiile pe care se bazează propunerea USR București sunt:

Propunerea USR de reorganizare administrativă a Municipiului București și a ariei sale de influenţă se bazează pe principiile europene de dezvoltare integrată a centrelor urbane.

Aabordarea permite cetăţenilor să devină actori activi în a transforma mediul în care trăiesc și administraţiei să folosească eficient resursele publice și private.

Menţinerea echilibrului social, îmbunătăţirea coordonării politicilor sectoriale, consultarea continuă a comunităţilor, promovarea creativităţii și inovaţiei, asigurarea diversităţii culturale, impunerea unor standarde înalte în domeniul arhitecturii, al designului urban și al mediului înconjurător reprezintă principiile europene care ghidează viziunea USR.

Bucureștiul are nevoie de strategii integrate pentru întregul său teritoriu de referinţă și de coordonare între instituţiile implicate în procesul dezvoltării urbane, cetăţeni și actorii economici.

Politica de dezvoltare urbană integrată reprezintă pre‑misa creării unei administraţii bucureștene moderne, indispensabilă pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice și a vieţii urbane. Competitivitatea Bucureștiului la nivel regional și european depinde de o gestionare eficientă a resurselor teritoriale, sociale, economice și culturale

USR București anunță că toți cei care doresc să transmită opinii sau idei o pot face la adresa roxana.wring@usr.ro. După rafinarea proiectului în urma discuțiilor ce vor fi purtate cu specialiștii, cu ONG-urile și cu cetățenii, va urma etapa de formulare a textelor de lege.

”Obiectivul este ca, după alegerile parlamentare din 2020 să putem propune în Parlament un pachet legislativ complet și coerent, discutat cu toți cei interesați”, a anunțat Roxana Wring.