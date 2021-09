Document / Guvernul Cîțu a adoptat programul PNDL 3

de Victor Bratu , 3.9.2021

Guvernul Cîțu, reunit în ședință vineri în lipsa miniștrilor USR PLUS, a adoptat proiectul OUG de aprobare a Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

A fost singurul act aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Programul are alocări de 50 de miliarde lei în următorii 8 ani și un impact bugetar de – 26 miliarde lei în perioada 2021-2025.

De precizat: din nota de fundamentare realizată de ministrul Dezvoltării se remarcă faptul că în 2021 nu este menționată nicio creștere a cheltuielilor bugetare (impactul negativ fiind împărțit doar pentru anii 2022-2025), deci necesitatea adoptării proiectului înainte de rectificarea bugetară a fost un argument fără acoperire.

Guvernul speră să compenseze impactul bugetar negativ prin, ”pe de o parte, de spațiul financiar creat prin încheierea Programelor PNDL I și PNDL II, iar, pe de altă parte, din creșterea veniturilor bugetare încasate ca urmare a implementării Programului de facturare electronică „e–facturare”.

Documentul adoptat nu conține niciuna dintre solicitările USR PLUS de modificare a programului ”Anghel Saligny”.

Florin Cîțu va anunța în SUA și în Europa că USR PLUS se aliază cu extremiștii

După ședința de guvern, premierul Cîțu a anunțat: ”Am avut o şedinţă de guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”.

Premierul a reiterat ideea că programul adoptat se află în Programul de Guvernare. ”Cine spune altceva nu face decât să mintă. Deci este un plan de investiţii care a fost deja inclus sau ceea ce avem în acest plan de investiţii, proiectele sunt incluse deja în programul de guvernare. În câteva săptămâni avem PNRR care va aduce în România investiţii de aproape 30 miliarde euro. Doar această coaliţie, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acel program de investiţii”.

Florin Cîțu a mai precizat că, în ciuda impactului financiar, ”ne păstrăm în ținta de deficit asumată în fața Comisiei Europene”.

„O să iau legătura cu liderii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Avem o alianţă toxică care se prefigurează, o alianţă cu un partid extremist, un partid care vrea răul românilor, care nu respectă proprietatea privată, un partid care nu respectă libertatea individuală. Voi informa liderii europeni despre acest lucru şi vom vedea ce cred aceştia. Bineînţeles, şi pe partenerii noştri strategici, Statele Unite. Eu cred că e important să ştie Renew si celelalte grupări care respectă democraţia şi partenerii strategici din Statele Unite că în România colegii domniilor lor se asociază cu un partid extremist”, a mai spus Florin Cîțu.

Reacția USR PLUS: Un abuz marca OUG 13

“Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîţu şi Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea şi Iordache în 2017: au călcat în picioare justiţia şi şi-au făcut cale liberă să fure”, au scris reprezentanţii USR PLUS, vineri, pe pagina de Facebook.

Lucian Bode a rezolvat rapid problemele de la Justiție

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a rezolvat în mai puțin de 24 de ore chestiunea legată de avize: el a schimbat-o vineri dimineaţă din funcţie pe şefa Direcţiei de avizare a actelor normative din minister, Raluca Spoeală. În locul acesteia a fost numit Cătălin Oţel, pe care fostul ministru Stelian Ion îl schimbase de la conducerea Direcţiei de avizare la începutul lunii aprilie.

Ministerul Justiției a avizat, vineri, proiectul de OUG, chiar dacă în continuare lipse un aviz al Ministerului Transporturilor.

Stelian Ion, demis miercuri seară de Florin Cîțu pe motiv că a refuzat să avizeze proiectul, a reacționat spunând că această decizie arată că premierul “folosește aceleași metode abuzive pe care le foloseau odinioară cei pe care atâta i-a criticat public”.

În cursul zilei de vineri, G4Media a publicat un document din care reiese că proiectul de OUG a fost trimis de ministrul Dezvoltării la Ministerul Justiției pe 2 septembrie, a doua zi după ce Stelian Ion a fost demis.

Florin Cîțu a dezmințit această informație, spunând că documentul a trebuit trimis din nou din cauză că ministrul Justiției a fost schimbat. El a mai afirmat că, dacă ar fi în locul lui Lucian Bode (numit interimar la Justiție), ar trimite corpul de control la minister ca să verifice ”cum ies acte din instituție”.

Premierul Florin Cîțu a încercat să adopte miercuri OUG privind PNDL 3 introducând-o pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern, fără avizul Ministerului Justiţiei. Ședința de guvern a fost suspendată și programată apoi pentru ora 19:00, însă miniștrii USR-PLUS au refuzat să participe. La finalul zilei, Cîţu a anunţat revocarea lui Stelian Ion de la Justiţie, spunând că nu va accepta în guvern “miniştri care să se opună dezvoltării României”.