Dmitro Kuleba cere NATO „arme, arme şi iar arme”

Dmitro Kuleba (foto) are trei puncte pe ordinea de zi a reuniunii pe care o va avea joi cu aliaţii NATO, la Bruxelles: „Arme, arme şi iar arme”, relatează AFP şi EFE citate de Agerpres.



„Agenda mea este foarte simplă. Am venit să cer trei lucruri: arme, arme şi arme. Cu cât mai repede vor fi livrate, cu atât mai multe vieţi vor fi salvate, iar distrugerea va fi evitată”, a pledat ministrul ucrainean de externe la sosirea sa la sediul NATO din Bruxelles pentru o reuniune cu omologi din ţările Alianţei Nord-Atlantice.



„În ultimele săptămâni, armata ucraineană şi întreaga naţiune ucraineană am demonstrat că ştim cum să luptăm, ştim cum să câştigăm, dar fără o aprovizionare durabilă şi suficientă cu armele cerute de Ucraina, aceste victorii vor fi însoţite de sacrificii enorme”, a spus Dmitro Kuleba.



Aflat în turneu în Europa, şeful diplomaţiei ucrainene a afirmat că „cel mai bun mod de a ajuta Ucraina acum este să i se ofere tot ceea ce este necesar pentru a-l descuraja pe Putin şi a învinge armata rusă în Ucraina, pentru ca războiul să nu escaladeze şi mai mult”.



Mai exact, Dmitro Kuleba a spus că Ucraina are nevoie, în special, de avioane, rachete antinavă, transportoare blindate şi sisteme grele de apărare aeriană.



„Cred că învoiala propusă de Ucraina este corectă: voi ne daţi arme, noi ne sacrificăm vieţile, iar războiul se limitează la Ucraina”, a subliniat Dmitro Kuleba.



Dmitro Kuleba consideră că nu ar trebui să existe nicio diferenţă între armele defensive şi cele ofensive, „deoarece orice armă folosită pe teritoriul Ucrainei de armata ucraineană împotriva unui agresor străin este defensivă prin definiţie”.



„Deci, orice distincţie între ofensivă şi defensivă nu are niciun sens când vine vorba de situaţia din ţara mea. Acele ţări care spun că putem oferi Ucrainei arme defensive, dar nu suntem în măsură să-i dăm arme ofensive, sunt ipocrite. Este pur şi simplu o abordare nedreaptă şi nejustificată”, a spus Dmitro Kuleba.



Referitor la Germania, ministrul ucrainean a recunoscut că aceasta a făcut „un pas revoluţionar, schimbându-şi poziţia de la a nu furniza deloc arme la a permite anumite livrări şi a furniza Ucrainei în special arme antitanc”.



„Cu toate acestea, este clar că Germania poate face mai mult, având în vedere rezervele şi capacităţile sale şi lucrăm cu guvernul german pentru a ne furniza arme suplimentare”, a adăugat şeful diplomaţiei ucrainene.



Cât priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, Dmitro Kuleba a insistat asupra unui embargo complet asupra petrolului şi gazelor ruseşti, excluderea tuturor băncilor ruseşti din sistemul internaţional Swift şi închiderea tuturor porturilor pentru navele şi mărfurile ruse, cu cât mai puţine excepţii posibile, doar pentru motive umanitare.



Ţările NATO furnizează arme Ucrainei, dar Alianţa încearcă, de asemenea, să fie atentă să nu se angajeze într-un război pe scară largă cu Rusia, notează EFE.



„Ucraina are dreptul să se apere. Vom asculta necesităţile care ne vor fi prezentate de Dmitro Kuleba şi vom discuta despre cum să răspundem”, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP.