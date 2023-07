Directorul SRI și-a anunțat demisia. Eduard Hellvig: Am finalizat reforma SRI, închei această etapă de viață

Directorul SRI Eduard cHellvig și-a anunțat luni demisia din funcție. Anunțul a fost făcut cu ocazia prezentării unei informări legate de trimiterea la Parlament a raportului de activitate al instituției pe anul 2022.

Plecarea lui Eduard Hellvig din fruntea SRI este una neașteptată – de la înființarea instituției, niciun director SRI nu a plecat din funcție înainte de finalizarea mandatului președintelui care l-a numit.

Conducerea interimară a instituției va fi asigurată de prim-adjunctul directorului, generalul Răzvan Ionescu.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a anunțat luni că serviciul a trimis la Parlament Raportul de activitate pe anul 2022. Cum acest raport este clasificat, directorul SRI nu a prezentat detalii, dar a insistat pe un capitol din raport: procesul de reformă al instituției.

„Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele. (…) Este o cutumă greșită la noi ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas. E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp. Funcția de director oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. (…) Închei această etapă cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI”, a anunțat Eduard Hellvig.

Eduard Hellvig a susținut o declarație de presă, luni, la sediul instituției. Ultima declarație a directorului SRI a fost făcută în urmă cu un an, când Eduard Hellvig a susținut modificarea legilor Securității naționale.

Principalele mesaje transmise luni:

SRI a transmis pe 23 iulie către Comisia de Control raportul de activitate pe anul 2022. Acesta conține inclusiv o sinteză a modului în care SRI s-a transformat.

Asupra acestor transformări vreau să insist, cetățenii români trebuie să știe că SRI s-a transformat major în acest an, ca să poată acționa mai eficient pentru a proteja România.

Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a SRI. A fost un proces menit să asigure un sistem conceptual de securitate integrat.

Documentul detaliază finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio. Prin aceste două proiecte, SRI a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată.

Modernizarea s-a făcut la pachet cu alți pași, care au însemnat separarea de moștenirea fostei securități, predarea completă a arhivelor către CNSAS, un gest care am sperat că va fi preluat și de alte instituții, un lucru care nu s-a întâmplat.

Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat. Este momentul să constat că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite.

Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele.

Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece don ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas.

E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp.

Eduard Hellvig a fost numit în funcția de Director SRI de președintele Klaus Iohannis în martie 2015. Fost membru PNL din 2008, Eduard Hellvig a fost secretar general PNL.

