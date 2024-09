De ce face Guvernul rectificare bugetară, în loc să mai aloce fonduri discreționar din rezervă: Nu poate doar să Nu dea, ci trebuie să și taie

Guvernul pregătește o rectificare bugetară – după ce a renunțat de mai bine de un an la acest instrument legal și l-a înlocuit cu finanțarea și alocările din Fondul de rezervă, transformat într-un adevărat ”bidon” financiar.

După ce în 2023 Guvernul a cheltuit 5,2% din buget prin Fondul de rezervă aflat la dispoziția sa, ocolind practic orice fel de control parlamentar al cheltuielilor, situația extrem de complicată a finanțelor publice din acest an face imposibilă ținerea sub control a deficitului bugetar pe 2024 fără o rectificare bugetară prin care să fie tăiate totuși anumite cheltuieli.

Potrivit unor surse CursDeGuvernare.ro , executivul este nevoit să facă rectificare în acest an deoarece cheltuielile publice vor fi foarte mult tăiate, iar prin Fondul de rezervă se pot face doar permutări de alocări, nu și economii: guvernul nu poate doar să Nu mai amoce, ci mai trebuie să și taie – iar pentru asta are nevoie de rectificarea bugetară.

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat săptămâna trecută pregătirea proiectului de rectificare bugetară, după ce în 2023 a cheltuit un nivel record din buget, de 2% din PIB, prin intermediul fondului de rezervă bugetară (FRB).

Consiliul Fiscal, instituție înființată la solicitarea Fondului Monetar Internațional (FMI), cu scopul de a urmări respectarea Legii responsabilității fiscal-bugetare, a avertizat că Fondul de rezervă bugetară a devenit ”un instrument discreționar prin care autoritățile aveau posibilitatea de a ajusta bugetul general consolidat fără a mai fi nevoite să apeleze la rectificări bugetare”. Cu alte cuvinte, Guvernul poate ”rectifica bugetul”, realocând altfel banii, fără a mai avea nevoie de votul Parlamentului (rectificările bugetare sunt adoptate de legislativ).

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un

deficit de 71 de miliarde de lei, respectiv 4% din PIB, în contextul în care ținta de deficit pentru tot anul era de 5% din PIB.

Guvernul se pregătește totuși pentru depășirea țintei de deficit. Necesarul de finanțare (suma pe care statul trebuie să o împrumute anual pentru rostogolirea datoriei publice și finanțarea deficitului) a fost majorat cu 36 de miliarde de lei.

Prin urmare, deficitul bugetar din acest an ar putea depăși 120 de miliarde de lei (anul trecut a fost de circa 90 de miliarde de lei).

***