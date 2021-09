Databriks, companie de inteligență artificială co-fondată de doi români, a atins o valoare de piață de 38 miliarde dolari

de Adrian N Ionescu , 3.9.2021

Databricks, un start-up care administrează baze de date folodind inteligența artificială (AI), a strâns de pe piață 1,6 miliarde de dolari în a doua rundă de atragere de capital din acest an. În februarie mai recoltase un miliard de dolari. Compania are în vedere listarea la bursă, sub presiunea marilor fonduri de investiții care vor putea astfel plasa alte miliarde.

Doi experți de origine română, Ion Stoica și Matei Zaharia sunt co-fondatori ai startup-ului din San Francisco, care a ajuns la o valoare de piață estimată la 38 de miliarde de dolari, prin noua runda de capitalizare condusă de Morgan Stanley. Baillie Gifford, ClearBridge Investments și biroul de investiții al Universității din California s-au adăugat finanțatorilor companiei.

„Am putea intra la bursă în șase luni”, spune Ali Ghodsi, co-fondatorul care este și CEO-ul companiei, citat de Forbes.

Marii administratori de fonduri de investiții fac presiuni pentru listare, căci preferă să plaseze bani în companiile cotate la bursă decât în cele noi fără expunere publică, clasate ca mai riscante. Deja, însă, Databriks are printre acționari fonduri de investiții care nu fac plasamente de risc, precum cele ale Franklin templeton și Fidelity.

Forbes estimează că participația lui Ali Ghodsi valorează acum 1,8 miliarde de dolari, iar cei doi co-fondatori, președintele executiv Ion Stoica (româno-american) și tehnologul șef Matei Zaharia (româno-canadian), sunt, de asemenea, miliardari cu participațiile lor.

Shell și AstraZeneca folosesc aplicațiile Databriks

Cu noua finanțare, Databricks își va îmbunătăți software-ul „lakehouse”, adăugând noi caracteristici de securitate și guvernanță, spune Ali Ghodsi. Databricks intenționează să ajungă la peste 3.000 de angajați până la sfârșitul anului – prin angajarea a 700 de noi angajați în următoarele patru luni, ca să-și dubleze capacitatea de vânzări, marketing, cercetare și dezvoltare.

Software-ul „lakehouse” combină elemente ale depozitelor de date (baze de date structurate costisitoare, utilizate pentru analize) cu cele ale depozitelor de date brute, ieftine.

Databricks are un start important datorită fondatorilor săi, șapte cercetători care au creat Spark, instrumentul predictiv de prelucrare a datelor, care stă la baza software-ului de inteligență artificială al companiei.

Cu aplicațiile sale, Databricks valorifică datele din cloud pentru a produce predicții și a descoperi informații despre afacerea unei companii.

Gigantul petrolier Shell folosește software-ul pentru a prezice când platformele sale petroliere sun tîân pericol.

Colosul farmaceutic AstraZeneca îl folosește ca sistem de recomandare pentru a ajuta oamenii de știință să aleagă cele mai bune site-uri țintă pentru potențialele medicamente.