Dan Barna a obținut susținerea internă pentru a continua în fruntea USR

de Victor Bratu , 20.11.2019

Dan Barna a anunțat miercuri că membrii USR au decis ca el să continue la şefia formațiunii, decizia fiind luată de aproximativ 75 la sută dintre membrii de partid care au participat la consultarea internă.

După turul ! al alegerilor prezidențiale, liderul USR a demarat un proces de consultare politică internă, care a durat 5 zile, în care membrilor de partid li s-a cerut să spună dacă Dan Barna ar trebui să demisioneze din funcția de președinte.

”Avem rezultatul consultării membrilor asupra poziţiei mele în calitate de lider al lui USR. A fost o întrebare pe care am pus-o cumva urmare a rezultatului alegerilor, unde am avut cumva aşteptări mai mari decât rezultatul pe care l-am obţinut şi atunci, cum USR a rezolvat de fiecare dată astfel de situaţii prin consultarea membrilor, şi de această dată am optat pentru această variantă. Întrebarea pe care am adresat-o este una pe care o cunoaşteţi: Consideraţi că Dan Barna ar trebui să-şi dea demisia de la conducerea USR? Decizia colegilor noştri este aceea de a continua această poziţie, 75 la sută, practic trei sferturi din partid a decis că nu este cazul să îmi dau demisia, 25 au răspuns Da. Practic, 7.189 de membri consideră că trebuie să continuăm”, a anunțat Dan Barna în cadrul unei conferințe de presă.

În turul I al alegerilor prezidențiale desfășurat în 10 noiembrie, candidatul USR a abținut locul 3, cu 15% din voturile exprimate. După aflarea rezultatelor, Dan Barna a anunțat că își asumă întreaga responsabilitate pentru rezultatul obținut în alegeri, dar categoric nu se gândește la demisie.