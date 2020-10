Cum poate România utiliza optim fondurile UE din mecanismul de redresare și reziliență pentru digitalizarea administrației

Articol recomandat de UiPath Romania

de Redacţia , 18.10.2020

Prin mecanismul de redresare și reziliență România are la dispoziție 30,4 miliarde de euro pentru diferite proiecte care, în principal, urmăresc două ținte: tranziția către economia verde și transformarea digitală. La webinarul organizat de către CursDeGuvernare.ro împreună cu UiPath pe 8 octombrie, participanții, oficiali de top ai Guvernului Romaniei și reprezentanți UiPath – compania fondată în România care dezvoltă și implementează tehnologia de automatizare a proceselor de lucru (Robotic Process Automation/RPA), au vorbit despre cum se pot aborda eficient automatizarea și robotizarea în administrația publică.

Digitalizarea și automatizarea – priorități pentru Planul de Relansare și Reziliență

Un total de 30,4 miliarde de euro sunt alocate României prin instrumentul de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență“, structurați sub formă de granturi – 13,7 miliarde de euro și, respectiv, sub formă de împrumuturi, – 16,6 miliarde de euro. In prezent, Guvernul pregătește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care trebuie aprobat de către Comisia Europeană și care va detalia modul de alocare a finanțărilor.

Potrivit documentului oficial publicat de Guvernul României în septembrie ( OUG 155/2020 ): „Scopul final al PNRR este asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile”.

Adrian Mariciuc, secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene, a explicat în cadrul webinarului unele detalii despre cum va funcționa acest plan, în cadrul webinarului #Robotic Process Automation: De la digitalizare, la automatizarea proceselor de lucru și a serviciilor publice – noul capitol din Planul Național de Relansare și Reziliență”.

Un aspect important este că Guvernul a alocat fonduri și pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor, inclusiv celor dedicate digitalizării administrației publice – suma fiind de 100 milioane lei. Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României a subliniat cu aceeași ocazie că, având în vedere existența acestor fonduri, autoritățile publice au oportunitatea de a contracta specialiști și de a elabora cât mai rapid proiecte care să vizeze transformarea digitală.

Trebuie să luăm aliați din mediul de business; să facă analiza de business, să analizeze arhitecturile deja implementate, să propună noi arhitecturi, să avem proiecte coerente. Sumele sunt suficient de mari – absolut toate instituțiile pot avea capacitate de scriere de proiecte

Sabin Sărmaș, președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României

Dar nu orice fel de proiecte. O schimbare de mentalitate s-a obținut odată cu măsurile apărute ca răspuns la situația generată de pandemie. În continuare, „este important să nu ne limităm la ideea de e-guvernare, care este doar prima etapă, apoi urmează e-guvernare open, apoi data centric – guvernare în jurul datelor: ea este cea care face declicul”. Declicul la care se referă Sărmaș este concentrarea pe schimb de date, în loc de focus pe documente: „De acum, toate platformele ce se construiesc trebuie să se concentreze pe date, pe colectare de date, pe interoperabilitate”.

El consideră că astfel de proiecte, în instituții publice, trebuie și pot fi întocmite rapid pentru a beneficia de fondurile alocate prin PNRR.

Recomandarea de a colabora cu companii private s-a regăsit în discursul președintelui ADR pentru cele mai multe dintre cazurile discutate. Argumentele sunt clare: companiile private dețin resurse deja testate, mai sigure, iar per ansamblu, costurile vor ajunge să fie mai mici.

Totuși, este important ca instituțiile publice să acorde atenție sporită contractelor pe care le încheie cu companiile pentru diferite servicii, iar autoritățile de resort să acorde atenție legislației din domeniu, astfel încât datele să fie protejate în mod optim. Legislația de achiziții și consilierii juridici care elaborează documentațiile de achiziții au un rol major în întregul proces.

Tehnologia RPA și cum contribuie la transformarea digitală a instituțiilor

Sabin Sărmaș a vorbit și despre oportunitatea noilor tehnologii de automatizare a proceselor de lucru (RPA), care pot schimba complet sistemul public și lucrul instituțiilor cu cetățenii. Valorificarea RPA este un mare pariu pentru Autoritatea pentru Digitalizare, spune acesta, și pentru întreaga țară. „UiPath este din fericire o companie care s-a născut în România. RPA este o tehnologie prin care se poate obține eficiență imediat, cu puțin efort. Este un pariu care poate schimba România”, a mai spus președintele ADR.

Margareta Chesaru, responsabil Relații Guvernamentale și Politici Publice în cadrul UiPath Romania a explicat că RPA poate fi aplicată atât la nivel central, cât și local: „La nivelul administrației publice centrale există numeroase segmente de implementare, precum soluții pentru optimizarea calcului financiar și fiscal, monitorizarea stocurilor de medicamente, operarea registrelor de pacienți, eficientizarea procesului din cadrul achizițiilor publice, efectuarea de verificări antifraudă, procesarea solicitărilor din partea cetățenilor”.

De asemenea, mai spune Margareta Chesaru, administrațiile publice locale folosesc RPA pentru procesarea diverselor cereri și autorizații, raportarea incidentelor sau managementul contractelor. Pe domenii, pot fi menționate utilizări astfel:

– sănătate: pentru programarea și triajul pacienților, eficientizarea proceselor de aprovizionare (creanțe și facturare), procesarea volumelor mari de date și informații

– muncă și protecție socială: pentru automatizarea indemnizațiilor de șomaj

– poliție și ordine publică: pentru procesarea amenzilor, raportarea de informații și infracțiuni

Răzvan Atim, General Manager pentru Europa de Est la UiPath, a punctat la rândul său beneficiile aduse de RPA, printre care: crearea de locuri de muncă și creșterea productivității, odată ce dispare povara unor proceduri încâlcite, cu multe puncte de decizie.

„Prin optimizarea și robotizarea proceselor în organizații publice (dar și private, deopotrivă) putem crește competitivitatea țării ca membru UE, pentru a se alinia cu statele mai avansate. Un robot poate procesa – acele procese mecanice – non stop cu viteză mai mare, fără greșeli, fără timpi de așteptare” Răzvan Atim, UiPath

Automatizarea este benefică oriunde există volume mari de procesat – robotul filtrează informațiile și lucrează 24/7, iar oamenii primesc răspunsurile fără a mai aștepta zile sau poate chiar săptămâni.

Roboții, un succes la ANPIS, cuceresc acum ANOFM

Un exemplu recent este colaborarea cu Agenția Nationala de Plăți și Inspecție Socială – unde UiPath a dezvoltat un proiect de succes. Aici a fost introdusă tehnologia RPA, imediat după declanșarea pandemiei COVID-19, pentru a procesa cererile cetățenilor. Robotul a procesat 110.000 de cereri în termen de 10 zile. Practic, a explicat managerul din cadrul UiPath, rezolva în 36 de secunde ceea ce înainte dura peste 15 minute.

Lăcrămioara Corcheș, secretar general al ANOFM afirmă că RPA și colaborarea cu UiPath au venit cu beneficii greu de imaginat. Volumul de date necesar a fi prelucrate a crescut exponențial la ANPIS odată cu apariția ordonanței 30 – cea referitoare la șomajul tehnic, în contextul pandemiei – funcționarii publici s-au trezit cu o avalanșă de cereri din partea celor cu PFA și profesii liberale pe care trebuiau să le verifice și să le pună în plată în termen de 10 zile.

Doamna Corcheș era director general al ANPIS la momentul apariției acestor măsuri și a luat decizia să demareze rapid o colaborare cu UiPath.

„Am început în mare viteză și lucrurile s-au desfășurat foarte rapid. Colegii mei au muncit zi și noapte alături de echipa de la UiPath. Din ceea ce știu, un sistem care în Finlanda s-a implementat în 2 ani, a ajuns să fie funcțional aici în doar 2 saptamani, datorită acestor oameni de la UiPath”, spune secretarul general ANOFM.

„Roboțeii au adus în viața noastră liniște, viteză de lucru, încredere și au creat acel spațiu în care oamenii să poată gândi, să creeze și să-și facă misiunea de oameni și nu de … roboți” Lăcrămioara Corcheș, secretar general al ANOFM

Aceasta a explicat și că, la început, a existat o oarece reticență în rândul angajaților, dar după sesiunile de instruire, oamenii au realizat beneficiile. Automatizarea se aplică la ANPIS de șapte luni deja și este considerat un proiect de succes. Lăcrămioara Corcheș, din noua sa poziție de secretar general al ANOFM a demarat un proiect similar, bazat pe RPA și la această instituție. „Este prima lună în care aplicăm robotizarea și la ANOFM, sunt mândră de colegii mei, la care am găsit deschidere și dorința de a folosi tehnologii moderne în administrație”, spune aceasta.

UiPath a fost partener al evenimentului.

Viziunea UiPath este aceea de a oferi Un Robot Pentru Fiecare Persoană, prin care companiile permit fiecărui angajat să utilizeze, să creeze, și să beneficieze de pe urma puterii transformative a automatizării de a elibera potențialul nelimitat al oamenilor. Numai UiPath oferă o platformă pentru hiperautomatizare end-to-end, care combină soluția numarul 1 de Robotic Process Automation (RPA) cu o suita completă de funcții, inclusiv extragerea proceselor și analiza de date, care permit fiecărei organizații să-și extindă operațiunile de afaceri digitale cu o viteză fără precedent.